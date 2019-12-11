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Брэд Питт ответил на слухи о многочисленных романах после развода с Анджелиной Джоли

Актер не стал скрывать, что иногда читает о себе в желтой прессе

среда, 11 декабря 2019, 12:44
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Брэд Питт впервые прокомментировал многочисленные слухи о личной жизни. В интервью журналу New York Times он рассказал о том, сколько женщин было у него после расставания с бывшей женой Анджелиной Джоли в 2016 году.

Актер не стал отрицать, что время от времени читает о себе в прессе.

"Я не стараюсь избегать этого изо всех сил, но специально не ищу, - сказал 55-летний Питт. - Я не знаю, с каким количеством женщин, по их словам, я встречался последние два или три года, но ни одна из этих сплетен не является правдой. Просто что-то промелькнуло, но, возможно, это ничего не значит".

Когда актера спросили, использовал ли он свою привлекательную внешность как дополнительный козырь, Питт ответил отрицательно. Оказалось, он всегда испытывал неловкость из-за повышенного внимания к своей персоне.

"У меня были моменты, когда я видел свои фотографии много лет назад и думал: "Этот парень выглядит хорошо". Но я не чувствовал себя так внутри. Я провел большую часть 90-х, скрываясь и покуривая травку. Мне было слишком неудобно со всем этим вниманием, - рассказал он. - Затем я дошел до точки, когда будто бы заключил себя в тюрьму. Но сейчас я выхожу и живу своей жизнью".

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году. С тех пор актеру неоднократно приписывали романы, и последней его пассией "назначили" 30-летнюю актрису Алию Шокат. Представители Питта опровергли слухи, сообщив, что отношения между ними исключительно дружеские.

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