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Сцену с Дональдом Трампом вырезали из фильма "Один дома 2": президент потроллил обиженных

Вокруг рождественского хита 1992 года разгорелся нешуточный скандал

пятница, 27 декабря 2019, 13:01
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Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) удалила сцену с Дональдом Трампом из фильма "Один дома 2". Узнав об этом, сын американского президента обвинил канадцев в цензуре, а сам Трамп потроллил премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В фильме 1992 года Трамп появляется в эпизодической роли самого себя. Он рассказывает юному Кевину МакКалистеру (Маколей Калкин), как добраться до вестибюля отеля Plaza. В трансляции CBC эту сцену не показали, из-за чего в соцсетях разгорелся скандал.

"Фильм никогда не будет прежним! (шучу)", - написал Трамп в Твиттере, опубликовав соответствующую новость. Позже он добавил: "Джастину Трюдо не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или за торговлю".

У сторонников Трампа и его сына, Дональда Трампа-младшего, реакция на вырезанную сцену была намного более резкой.

"Абсолютно жалко. В либеральных СМИ, таких как @cbc, синдром расстройства Трампа проявляется в полной мере, - написал Трамп-младший в Instagram. - Представьте, что вы настолько жалкие в стремлении достичь некоторого уровня бреда, что вам нужно вырезать сцену, которая, вероятно, является одним из самых известных камео эпохи? Их предвзятость настолько вопиющая, что они даже не пытаются скрыть это. Они каждый день доказывают, что они действительно враги народа".

В комментарии для People CBC отметили, что правку внесли в 2014 году, за два года до избрания Трампа президентом, и решение это было принято ради экономии времени. Это была также не единственная сцена, которую вырезали для телетрансляции.

"Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, вырезанных из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти изменения были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как мистер Трамп был избран президентом", - говорится в заявлении CBC.

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