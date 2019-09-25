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В сети обсуждают образы Елены Зеленской в США: как рядом с Трампом выглядела первая леди Украины

На этой неделе украинский президент с супругой отправились с визитом в США

среда, 25 сентября 2019, 19:12
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Первая леди Украины Елена Зеленская отправилась на этой неделе в США вместе с супругом, который договорился ранее о личной встрече с президентом страны Дональдом Трампом. Для деловой поездки жена украинского гаранта выбрала наряды украинских дизайнеров.

Первыми фото из США Зеленская поделилась на личной странице в Instagram, где также рассказала о ряде мероприятий, которые посетила с супругом до поездки в Белый дом.

На трапе украинского самолета Елена Зеленская показалась в уже знакомом ее фолловерам бежевом костюме бренда SIX: широкие брюки, черная футболка и туфли на низком ходу. Свой образ жена гаранта дополнила шелковым платком.

Костюм этой же торговой марки Зеленская предпочла и для благотворительного обеда Fashion 4 Development, посвященного взаимодействию моды и дипломатии. Насколько известно, на мероприятии также присутствовали первая леди Гаити и муж премьер-министра Люксембурга. А вот Мелания Трамп (США) и Бриджит Макрон (Франция) так и не появились.

Успели Елена и Владимир Зеленские встретиться в США и с украинской диаспорой. Мероприятие организовали в здании Украинского института Америки. Там жена президента появилась в жакете цвета пудры и черной юбке украинского бренда ARTEMKLIMCHUK.

"Наш визит в Соединенные Штаты начали с... Украины! А точнее, из очага украинских традиций, культуры и искусства в США - Украинского института Америки, где встретились с лидерами украинской общины в США. Спасибо за теплый прием и искреннее общение", - написала в соцсети Зеленская.

Позже на личной странице Владимира Зеленского в Twitter появилось и совместное фото с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Для самой важной встречи. Первая леди Украины выбрала темно-синее платье с вышивкой и поясом.

"Обожаю образы Елены. Не стыдно за такую первую леди", "Клас! Очень красивая", "Супер, горжусь нашей первой леди", "Такая милашка всюду, очень приятная", "Самая красивая первая леди, отлично выглядит", - пишут в комментариях под снимками Зеленской.

  • Ранее в сети активно обсуждался гардероб Елены Зеленской на красной дорожке аэропорта Канады. Если точнее - ее босоножки. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи с важными лицами супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.
  • Не менее активно в сети обсуждали и платье Елены Зеленской ко Дню Независимости Украины. Его подруге сшила жена "кварталовца" Евгения Кошевого.

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