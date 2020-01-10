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Семья Меган Маркл осудила решение королевской пары начать независимую жизнь

Отец и сводная сестра герцогини Сассекской не поддержали ее решение отказаться от королевских полномочий

пятница, 10 января 2020, 16:38
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Скандально известные родственники Меган Маркл не стали отмалчиваться по поводу ее решения уйти из британской королевской семьи вместе с мужем принцем Гарри. Своим мнением с таблоидами поделились отец герцогини Сассекской и сводная сестра, которая неоднократно ее критиковала.

"Я просто скажу, что разочарован", - сказал Томас Маркл изданию Us Weekly.

75-летний мужчина не уточнил, почему именно он разочарован дочерью. Ранее он жаловался, что королевская семья его отвергает, не позволяя увидеть внука Арчи.

"Я разочарован тем, что не вижу Арчи. Я надеялся, что став матерью, Меган успокоится и протянет мне руку", - говорил он в интервью газете Mail on Sunday, с которой герцогиня Сассекская судится из-за публикации личного письма и распространения ложной информации.

Сводная сестра Саманта Маркл расценила заявление Меган и принца Гарри как "пощечину".

"Что шокирует, так это неуважение к вовлеченным людям, к британской королевской семье, к обещаниям выполнять королевские обязанности и подавать пример", - сказала она таблоиду Inside Edition.

По мнению женщины, прежде чем выходить замуж за принца, Меган должна была подумать об общественной стороне королевской жизни. Также она не собирается мириться с сестрой, если та вернется в США.

"Я думаю, это ужасно, как с нами обращались, и я не хотела бы общаться с кем-то, кто поступает с людьми таким образом", - заявила она.

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