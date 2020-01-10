Сергей Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ

Комик и телеведущий Сергей Притула прокомментировал провокационный ролик с российским спецназом в Instagram-профиле украинского боксера Василия Ломаченко. Видео на странице спортсмена появилось 9 января без каких-либо комментариев и вызвало недопонимание его подписчиков. Уже к вечеру того же дня под ним собралось более 5 тыс. гневных комментариев с призывами удалить пост и объясниться.

Что же касается комментария Притулы, комик ответил на видео в своей традиционной манере не без сарказма: "Спасибо! Замечательный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава. Пачему в ролике атсутствуют бурятские танкисты?!! Негодую!"

В это время видео в профиле боксера продолжает набирать просмотры и уже восьмую тысячу комментариев, в которых болельщики Ломаченко по-прежнему удивляются посту. Сам боксер пока никак не комментирует ситуацию.

Читайте также на theLime, как Сергей Притула отшутился в соцсети о старте отборочного этапа на Евровидение-2020. Похоже, ведущий продолжит острить в своей манере.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.