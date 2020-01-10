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Сергей Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ

Комик и волонтер отреагировал на скандал в традиционной манере

пятница, 10 января 2020, 11:48
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Комик и телеведущий Сергей Притула прокомментировал провокационный ролик с российским спецназом в Instagram-профиле украинского боксера Василия Ломаченко. Видео на странице спортсмена появилось 9 января без каких-либо комментариев и вызвало недопонимание его подписчиков. Уже к вечеру того же дня под ним собралось более 5 тыс. гневных комментариев с призывами удалить пост и объясниться.

Что же касается комментария Притулы, комик ответил на видео в своей традиционной манере не без сарказма: "Спасибо! Замечательный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава. Пачему в ролике атсутствуют бурятские танкисты?!! Негодую!"

В это время видео в профиле боксера продолжает набирать просмотры и уже восьмую тысячу комментариев, в которых болельщики Ломаченко по-прежнему удивляются посту. Сам боксер пока никак не комментирует ситуацию.

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