Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение

Похоже, украинский телеведущий Сергей Притула, который станет в феврале ведущим Национального отбора на Евровидение-2020, продолжит радовать зрителей своими шутками.

16 октября канал СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили о старте отборочного этапа. Не остался в стороне и Притула, для которого Нацотбор станет уже третьим. Как пошутил ведущий на личной странице в Facebook, он непременно спросит у кандидатов о "формуле Штайнмайера".

"Если что, то я в феврале по субботам занят. Буду спрашивать о "формуле Штайнмайера". Заполняйте анкеты, молодые и перспективные!" - посмеялся Притула.

Ранее телеведущего неоднократно критиковали за "неуместные" на песенном конкурсе вопросы. Однако мало кто поспорит: Притула - один из трех китов Национального отбора. Напомним, прием анкет стартовал 16 октября и продлится до 25 декабря включительно. Сам отборочный тур пройдет традиционно в три этапа: телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидении-2020 (22 февраля).

В ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года. На конкурсе парень выступил с авторской песней Arcade, в которой рассказал о трагической любви и утрате любимого человека.

Евровидения-2020 состоится лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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