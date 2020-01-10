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Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий

Принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить дела с королевской семьей

пятница, 10 января 2020, 10:47
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Объявив о намерении отказаться от полномочий старших членов королевской семьи, Меган Маркл вернулась в Канаду. Принц Гарри на данный момент остается в Англии, обсуждая свое резонансное решение с родственниками.

Источники во дворце сообщили корреспонденту BBC, что принц Гарри и Меган ни с кем не консультировались по поводу своего решения, и королевская семья "пострадала" от заявления пары.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям направили сотрудников для работы с домохозяйством герцога и герцогини Сассекских, попросив их найти действенное решение в течение нескольких дней. Тем временем Меган уехала в Канаду, где за ее 8-месячным сыном Арчи присматривает близкая подруга Джессика Малруни.

Сообщается, что заявление пары ошеломило Букингемский дворец, и хотя внутри королевской семьи велись переговоры о будущем Гарри и Меган, все они были на ранней стадии.

Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время, - говорится в официальном заявлении Дворца.

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