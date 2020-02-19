Экс-супруга Кличко снова попала на первые страницы СМИ, а ее новый парень - за решетку

Хайден Панеттьери, бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, снова подверглась насилию со стороны своего бойфренда. Брайан Хикерсон избил актрису и тут же был задержан.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в День всех влюбленных в их доме. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, Хикерсон находился около входной двери. Панеттери якобы выгнала его, после того как он ударил ее по лицу.

Как рассказала Хайден, когда они находились в спальне, Брайан начал избивать ее. Полиция подтвердила, что лицо актрисы было красным и опухшим, а на левой руке виднелась царапина и припухлость.

В итоге Брайан Хикерсон был арестован по подозрению в домашнем насилии.

Напомним, что история с избиением актрисы - отнюдь не новая. Весной прошлого возлюбленный Хайден Панеттьери жестоко ее избил. Хикерсону было запрещено приближаться к бывшей Кличко ближе, чем на 90 метров. Также ему грозил срок до четырех лет лишения свободы. Но тогда Брайану удалось избежать тюрьмы.

Казалось бы, после такого о продолжении отношений даже речи не может быть, но вскоре западные СМИ сообщили, что Хайден и Брайан снова стали встречаться.

Украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на проблемы бывшей супруги, голливудской актрисы Хайден Панеттьери. Поведение Хикерсона спортсмен считает неподобающим.

Хайден Панеттьери кардинально сменила имидж. Актриса предпочла длинным волосам дерзкую стрижку, а пшеничному цвету - пепельно-русый оттенок.

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