Экс-супруга Кличко снова попала на первые страницы СМИ, а ее новый парень - за решетку

Хайден Панеттьери, бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, снова подверглась насилию со стороны своего бойфренда. Брайан Хикерсон избил актрису и тут же был задержан.
Как сообщает TMZ, инцидент произошел в День всех влюбленных в их доме. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, Хикерсон находился около входной двери. Панеттери якобы выгнала его, после того как он ударил ее по лицу.
Как рассказала Хайден, когда они находились в спальне, Брайан начал избивать ее. Полиция подтвердила, что лицо актрисы было красным и опухшим, а на левой руке виднелась царапина и припухлость.
В итоге Брайан Хикерсон был арестован по подозрению в домашнем насилии.
Напомним, что история с избиением актрисы - отнюдь не новая. Весной прошлого возлюбленный Хайден Панеттьери жестоко ее избил. Хикерсону было запрещено приближаться к бывшей Кличко ближе, чем на 90 метров. Также ему грозил срок до четырех лет лишения свободы. Но тогда Брайану удалось избежать тюрьмы.
Казалось бы, после такого о продолжении отношений даже речи не может быть, но вскоре западные СМИ сообщили, что Хайден и Брайан снова стали встречаться.
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