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Харви Вайнштейна увезли в больницу после вердикта присяжных - что ждет продюсера в будущем

Некогда могущественного голливудского кинопродюсера признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте

вторник, 25 февраля 2020, 11:20
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24 февраля коллегия присяжных заседателей в уголовном суде Манхэттена признала Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и совершении преступного полового акта. Вскоре после оглашения вердикта продюсера госпитализировали, пишет Page Six.

Фото: Getty Images

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно заявила, что скорая помощь забрала опального киномагната с высоким артериальным давлением и учащенным сердцебиением, но "он в порядке". Сейчас Вайнштейн содержится в тюремном отделении больницы. По словам источников, он не прикован наручниками к кровати, но находится под пристальным наблюдением охраны.

Против Харви Вайнштейна в Манхэттенском суде присяжных выдвигалось пять обвинительных статей, но три из них отклонили. Продюсера признали виновным в преступном половом акте с ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании третьей степени начинающей актрисы Джессики Манн.

Адвокаты Вайнштейна заявили, что он немедленно опротестует свой обвинительный приговор, по которому ему грозит до 29 лет тюрьмы. Тем не менее, новое уголовное дело против продюсера уже начала прокуратура округа Лос-Анджелес. В январе 2020 года ему предъявили обвинения в изнасиловании, принуждении к оральному сексу и сексуальных посягательствах, которые, предположительно, имели место в 2013 году.

Ожидается, что до вынесения приговора 11 марта он будет находиться в тюрьме Манхэттена, после чего его экстрадируют в Лос-Анджелес по этим делам.

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