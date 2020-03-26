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MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство

Артистка застряла в РФ и не может приехать домой

четверг, 26 марта 2020, 18:06
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Украинская певица MARUV (Анна Корсун) несмотря на эпидемию коронавируса продолжает выступать в России. Сейчас артистка решила вернуться домой, но сделать этого не может из-за закрытия границ.

Исполнительница записала гневное видеообращение, которое разместила в Instagram Stories. Анна заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". Украинское консульство она назвала "конченным" и обвинила его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.

"Я просто в огромнейшем шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие сейчас есть варианты. И это самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. Второй раз, когда я перезванивала, чтобы уточнить информацию, она не берет трубку", - жалуется MARUV.

"Я хочу одно сказать, так не поступают, - возмутилась певица. - Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б**ть, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе".

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

  • Читайте также на theLime, как MARUV попала в скандал, поздравив мужчин с 23 февраля. Певица поспешила ответить критикам в Instagram-историях, и реакция ее была очень эмоциональной.
  • Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: MARUV

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