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MARUV поздравила мужчин с 23 февраля и попала в новый скандал - на критику певица ответила матом

Гражданская позиция MARUV снова оказалась под вопросом

понедельник, 24 февраля 2020, 19:48
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В 2014 году Петр Порошенко перенес празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, чтобы не отмечать его по военно-историческому календарю России. При этом многие украинцы до сих пор поддерживают советскую традицию, и певица MARUV (Анна Корсун) оказалась в их числе.

23 февраля MARUV в Instagram опубликовала соблазнительный снимок в белье и прозрачном боди. "Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины", - написала она.

Российские фанаты певицы поздравлению обрадовались, но украинцы обрушились на нее с резкой критикой.

"Вот она, абсолютная беспринципность.. нет слов. Могла бы просто пропустить не акцентировать, но нет. В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота... Эгей! Аня! Откуда ты? Где ты? С кем ты ? А кто ты теперь, Аня?"

"23 это День Советской Армии и Военно-морского флота! Вы оттуда?"

"Это поздравление в который раз дает ответ, почему Марув не поехала на Евровидение в прошлом году. Незнание истории не освобождает от ответственности".

Певица поспешила ответить критикам в Instagram-историях, и реакция ее была очень эмоциональной.

"Господи, у меня опять разгорелся ср*ч в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл*дь, у меня отец служил, дед служил в советской армии. Хочу, бл*дь и поздравляю. Не переживайте, с 14 жовтня тоже поздравлю", - заявила она.

  • Смотрите, как MARUV нарядила певицу alyona alyona в латекс для совместного фото. Звезды сверкнули фигурами в черных комбинезонах.
  • Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: MARUV

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