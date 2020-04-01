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Я не знаю, где правда: певица Лолита отличилась новым заявлением об аннексии Крыма

Певица утверждает, что не признавала полуостров ни украинским, ни российским

среда, 1 апреля 2020, 13:02
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Российская певица Лолита Милявская в интервью Дмитрию Гордону открестилась от своего заявления по Крыму. Ранее артистка назвала аннексированный полуостров украинским, чем спровоцировала ажиотаж в местных СМИ.

В свежем интервью Милявская заявила, что Украина "отдала" полуостров России, хотя в целом она "не знает, где правда". Так или иначе, украинским она его якобы не признавала.

Фото: кадр из видео

"Сколько пи**юлей в России я за это получила, - отметила она. - Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: "Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали".

При этом с фактом аннексии Милявская тоже не согласилась. Незаконности "присоединения" Крыма к России она не понимает. "Нет, не понимаю. Лишь бы не было войны, - продолжила она. - Я не политик, я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась, поскольку не знаю, где правда".

"Украина Крым отдала, она не вкладывала в него. Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу", - добавила певица.

Интервью с Милявской вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 31 марта и уже собрало без малого 500 тыс. просмотров.

  • Напомним, после незаконных гастролей в оккупированном Россией Крыму Лолите Милявской запретили въезд в Украину. В Киеве с матерью певицы проживает сегодня и ее дочь Ева, рожденная в браке с шоуменом Александром Цекало.
  • Ранее экс-участница "Ленинграда" покинула украинский проект "Голос країни" после скандала с Крымом. Попытки заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского оказались безуспешными.

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