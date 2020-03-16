Экс-участница "Ленинграда" покинула украинский проект "Голос країни" после скандала с Крымом

Экс-участница российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая приняла участие в украинском проекте Голос країни-10, покинула его по собственному желанию.

Ранее появление девушки на шоу вызвал волну негодования в сети. Дело в том, что в 2016 году Старшова провела незаконные гастроли в оккупированном Россией Крыму, после чего угодила в базу добровольческого центра "Миротворец". Столкнувшись с осуждением зрителей, девушка даже попыталась заполучить поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Вечером 15 марта на сцене проекта состоялись заключительные "вокальные бои", и участников из команды Дана Балана оказалось на одного меньше. Как стало известно позже, Василиса Старшова решила покинуть проект, чтобы не провоцировать конфликт.

Насколько известно, в 2016 году, еще в составе группы "Ленинград", Старшова выступила на фестивале "Золотая Балка", который проходил на территории оккупированного полуострова. Этим девушка нарушила законы Украины, а также фактически поддержала агрессию России на по отношению к Украине.

Ранее участница "Голосу країни-10" вышла на сцену, несмотря на запрет врачей. Девушка выступала с высокой температурой

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