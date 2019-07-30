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Образ дня: Маша Ефросинина примерила роскошное платье именитого бренда

"В любой непонятной ситуации надевай красный"

вторник, 30 июля 2019, 12:46
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Украинская телеведущая Маша Ефросинина впечатлила своих фолловеров в Instagram роскошным фото, для которого примерила красное вечернее платье от Gucci.

Эффектный снимок из студии знаменитость опубликовала в соцсети без каких-либо подробностей, поэтому фолловерам приходится лишь гадать, по какому поводу ведущая приняла участие в фотосессии.

"В любой непонятной ситуации надевай красный", - написала под фотографией Ефросинина.

Менее чем за сутки пост телезвезды собрал более 30 тыс. лайков. В комментариях подписчики Ефросининой расхвалили ее внешность, платье и подискутировали о красном.

"Шикарная женщина", "Столько женственности, красотка", "Маша, вы пример красоты и женственности, восхищаюсь вами", "Бесподобная", "Вам очень к лицу красный", - стали писать под снимком.

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