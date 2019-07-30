Самая молодая миллиардерша мира разделась перед камерой украинского фотографа

21-летняя модель Кайли Дженнер, которая стала самой молодой девушкой-миллиардером снялась в смелой фотосессии, автором которой выступила украинская фэшн-фотограф Саша Самсонова.

Пикантные снимки опубликованы на странице фотографа в Instagram. На фото Кайли позирует в прозрачном боди-сетке, демонстрируя свои аппетитные формы. Известно, что Дженнер разделась для рекламы собственной косметической линейки Kylie Skin.

Отметим, Саша Самсонова часто сотрудничает с семейством Кардашьян-Дженнер. В 2015-м она впервые сняла Кайли Дженнер для ее линии одежды, после - несколько раз работала с Ким и Кендалл, а затем поближе познакомилась и с Хлои.

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Девушка также известна, как режиссер клипов. Она снимала видео для Pink, Кристофера Галланта (Gallant), Сиары и других исполнителей.

Ранее Кайли Дженнер поделилась в сети пикантным фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Модель позирует на фоне бассейна, прикрыв пышную грудь рукой. Лицо Кайли скрыла под широкополой шляпой.

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