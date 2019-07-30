RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Самая молодая миллиардерша мира разделась перед камерой украинского фотографа

Кайли Дженнер снялась для рекламы собственной косметической линейки Kylie Skin

вторник, 30 июля 2019, 11:03
читати статтю українською

21-летняя модель Кайли Дженнер, которая стала самой молодой девушкой-миллиардером снялась в смелой фотосессии, автором которой выступила украинская фэшн-фотограф Саша Самсонова.

Пикантные снимки опубликованы на странице фотографа в Instagram. На фото Кайли позирует в прозрачном боди-сетке, демонстрируя свои аппетитные формы. Известно, что Дженнер разделась для рекламы собственной косметической линейки Kylie Skin.

Отметим, Саша Самсонова часто сотрудничает с семейством Кардашьян-Дженнер. В 2015-м она впервые сняла Кайли Дженнер для ее линии одежды, после - несколько раз работала с Ким и Кендалл, а затем поближе познакомилась и с Хлои.

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Девушка также известна, как режиссер клипов. Она снимала видео для Pink, Кристофера Галланта (Gallant), Сиары и других исполнителей.

  • Ранее Кайли Дженнер поделилась в сети пикантным фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Модель позирует на фоне бассейна, прикрыв пышную грудь рукой. Лицо Кайли скрыла под широкополой шляпой.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Белковая диета на неделю: худеем каждый день без вреда для организма

Белковая диета способствует уменьшению аппетита, увеличению мышечной массы и потери лишнего веса.

Какой из видов летнего маникюра вам подойдет: тест-пятиминутка

Сегодня в нейл-индустрии существует множество видов маникюра, и каждая модница старается подобрать для себя свой идеальный и, конечно же, модный и стильный дизайн.

Бог волчиц: Винник показался без бороды и нарвался на комплименты

Украинский певец Олег Винник сбрил бороду, а фото выложил в Instagram.

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: