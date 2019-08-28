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16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех

Девушка стала Instagram-лицом одежного бренда

среда, 28 августа 2019, 16:42
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Старшая дочь Мария украинской юмористки и актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец попробовала себя в роли модели. Девушка, которая внешне очень похожа на мать-знаменитость, снялась в рекламной фотосессии магазина одежды.

Снимки Марии появились в Instagram-аккаунте бренда, где пользователи сети тут же заприметили сходство модели с матерью. В комментариях фолловеры страницы расхвалили не только представленные образы, но и внешность девушки.

Локацией для фотосессии Марии послужило уютное кафе. На снимках девушка позирует в платьях-балахонах черного и красного цветов, голубом комбинезоне и различных приталенных нарядах.

"Очень классные кадры", "Девочка очень красивая, скоро сможет заменить маму в "Квартале", "Класс, такая симпатюля", "Ей правда 16? Выглядит прекрасно и очень взросло", - дискутируют под снимками в соцсети.

Припомнили в пользователи в комментариях и тот факт, что в 2010 году мать Марии Елена Кравец вошла в список самых красивых граждан Украины по версии глянца Viva! "Есть в кого быть такой красоткой", - добавили под снимками.


Фото: instagram.com/lirnik_shop

Напомним, всего же у актрисы "Квартала 95" трое детей: Мария (2003 год рождения), а также двойняшки Иван и Екатерина (2016).

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