В ногу с трендами: 15 идей модного маникюра на осень

Чем ближе осень, тем больше модницы интересуются, что же приготовили нейл-стилисты в новом сезоне. Фаворитами осени станут насыщенные, благородные оттенки бордо, глубокий синий, черный, темно-зеленый и нюдовые цвета.

Модные ногти 2019 - это возможность похвастаться отличным вкусом и продемонстрировать новый сезонный маникюр. Осенний маникюр – это сочетание разных техник и стилей, а также сочетание цветовой палитры. The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

Маникюр осень 2019: тренды и тенденции модного дизайна ногтей



Модный маникюр осень 2019 довольно разнообразен. Это и всевозможные листочки, веточки, зверушки, овощи и фрукты, а также глубокие однотонные варианты. Зеленые оттенки станут основой для маникюра с листиками, а сам рисунок можно сделать в другой цветовой гамме или с добавлением основного оттенка.

Для создания модного осеннего маникюра отличной подойдет золотая, серебристая фольга и другой блестящий декор. Маникюр в таком исполнении будет красиво переливаться на осеннем солнышке, и сделает образ более праздничным.

Модный геометрический дизайн ногтей не теряет своей актуальности и в сезоне осень 2019. Главное, выбрать правильные оттенки и красиво их сочетать.

Еще одна популярная в осеннем сезоне технология нанесения покрытия - модный градиент. Комбинировать лучше близкие по цветовой гамме оттенки.

The Lime также предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.

А также советует пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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