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Модные луки этой осени: 10 черных вещей, без которых не обойтись

Топ вещей, которые должны быть в шкафу у каждой женщины

среда, 18 сентября 2019, 18:20
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Осень вступила в свои права, поэтому пришло время задуматься о составлении осеннего гардероба. С приходом прохладной погоды возникает необходимость сменить легкие воздушные наряды на согревающие и уютные, но в то же время не менее стильные и эффектные.

Какая женская одежда в моде этой осенью и как лучше компоновать вещи в гардеробе? А также модные луки на осень и что необходимо включить в осенний гардероб, чтобы выглядеть стильно и современно? Эти вопросы часто задают миллионы девушек в погоне за трендами. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем о десяти базовых вещах черного цвета, которые обязательно должны появиться в шкафу каждой модницы.

Почему именно черный? Да потому что в черных вещах мы чувствуем себя наиболее комфортно. К тому же черный цвет всегда выглядит стильно и уместен практически в любой ситуации, а сочетать его можно с чем угодно.

Черный цвет можно носить и днем, и вечером. Он делает женщину более стройной, к тому же на черном фоне великолепно выглядят аксессуары и драгоценности.

Свитер-оверсайз – неотъемлемый атрибут уюта и комфорта в дождливую осеннюю погоду. Объемный свитер отлично вписывается в любой наряд и прекрасно сочетается с брюками, джинсами, лосинами и юбками. Изюминкой свободного кроя является то, что он делает фигуру более хрупкой и изящной.

Как известно, правильно подобранное пальто - это практически готовый образ. В этом сезоне мода 2019 предлагает разные варианты - от классики до габаритных моделей.

Куртка-косуха - модная классика, которая не покидает подиум вот уже несколько сезонов. Ее можно сочетать с джинсами, легкими юбками и платьями.

В осеннем гардеробе каждой модницы должны также быть гольф, жакет с объемными плечами, шарф, укороченные брюки, широкий пояс, платье и брючный костюм. Как сочетать эти базовые вещи с другими вещами смотрите в следующей подборке.

  • Также читайте о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

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