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Главный редактор Vogue оценила стиль Билли Айлиш, за которым певица прячет свое тело

Анна Винтур ответила в YouTube на вопросы фолловеров

вторник, 17 сентября 2019, 14:45
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Стиль американской певицы Билли Айлиш, которая призналась, что носит оверсайз, чтобы спрятать свое тело от глаз посторонних, уникален и существует исключительно для нее.

Таким мнением в своей видеорубрике Ask Anna в YouTube поделилась главный редактор американского глянца Vogue Анна Винтур. По мнению акулы мира моды, 17-летняя Айлиш выглядит потрясно.

"Что мне нравится в стиле Билли, так это то, что он существует только для нее. Она связывает его лишь с одним человеком - с собой. Недавно она пришла к нам в Vogue. Была с ног до головы в ярком, вся ярко-оранжевая и выглядела невероятно", - ответила Винутр в общении с фолловерами.

За последний год феномену американской сцены и миллиардеру по просмотрам в YouTube Билли Айлиш удалось превратить свой уникальный стиль одежды в свою визитку. При этом недавно знаменитость призналась, что неслучайно выбрала балахонистую одежду, способную скрыть ее тело. Одежда больших размеров помогает певице спрятаться от хейтеров и обсуждений в соцсетях. И недавняя истерия на просторах Twitter вокруг ее объемной груди - идеальное тому доказательство.

В своем комментарии о стиле Билли Айлиш главред именитого глянца также уделила внимание бодипозитиву, за который так актвино выступает исполнительница: "Я бы также хотела отметить и поддержать ее точку зрения и ее активность в отношении бодипозитива и того, насколько она откровенна в этом вопросе", - добавила Винтур.

  • Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.
  • Читайте также на The Lime, как Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем, на обложке которого вдруг появилась топлес и без волос.

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