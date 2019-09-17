Главный редактор Vogue оценила стиль Билли Айлиш, за которым певица прячет свое тело

Стиль американской певицы Билли Айлиш, которая призналась, что носит оверсайз, чтобы спрятать свое тело от глаз посторонних, уникален и существует исключительно для нее.

Таким мнением в своей видеорубрике Ask Anna в YouTube поделилась главный редактор американского глянца Vogue Анна Винтур. По мнению акулы мира моды, 17-летняя Айлиш выглядит потрясно.

"Что мне нравится в стиле Билли, так это то, что он существует только для нее. Она связывает его лишь с одним человеком - с собой. Недавно она пришла к нам в Vogue. Была с ног до головы в ярком, вся ярко-оранжевая и выглядела невероятно", - ответила Винутр в общении с фолловерами.

За последний год феномену американской сцены и миллиардеру по просмотрам в YouTube Билли Айлиш удалось превратить свой уникальный стиль одежды в свою визитку. При этом недавно знаменитость призналась, что неслучайно выбрала балахонистую одежду, способную скрыть ее тело. Одежда больших размеров помогает певице спрятаться от хейтеров и обсуждений в соцсетях. И недавняя истерия на просторах Twitter вокруг ее объемной груди - идеальное тому доказательство.

В своем комментарии о стиле Билли Айлиш главред именитого глянца также уделила внимание бодипозитиву, за который так актвино выступает исполнительница: "Я бы также хотела отметить и поддержать ее точку зрения и ее активность в отношении бодипозитива и того, насколько она откровенна в этом вопросе", - добавила Винтур.

Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

Читайте также на The Lime, как Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем, на обложке которого вдруг появилась топлес и без волос.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.