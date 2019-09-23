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Дом модного белья AJOUR провел к юбилею показы новых коллекций: фото

В этом году торговая марка отпраздновала свое 15-летие на рынке

понедельник, 23 сентября 2019, 14:42
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Дом модного белья AJOUR отпраздновал 15-летие в ресторане CHI 18 сентября. По этому случаю, собрав друзей и партнеров на празднование юбилея, состоялись показы новых коллекций белья, купальников и домашней одежды. Все показы состоялись под выступления известных артистов - Алены Гребенюк, Георгия Нечаева, Ksenia Eltuhi, фронтмена группы «The Max» Максима Корнелюка и Арсена Мирзояна. Шоу-балет «А6» гармонично подчеркивал изысканность коллекций. Ведущий вечера харизматичный Сергей Комаровский.

Дополнили коллекции удивительные украшения от компании YAMAGIWA, ювелирного дома MISIS и ювелирного дизайнера Регины Вербицкой. Маски и шляпы от королевы головных уборов Марты Холод добавили таинственности показа.

Атмосферу легкости и непринужденности создал игристый партнер ТД «Вина Мира», а за водным балансом следил партнер «Моршинская». Также гости получили незабываемые впечатления и эмоции от подарков партнеров: парфюмерный дом Guerlain, профессиональная косметика Sothys, курортный комплекс Mirotel Resort & Spa, уникальная студия чистки и дизайна Oscar Dry Clean Studio, роскошный курорт на Сардинии Forte Village Resort, лаборатория для лица и тела Body Like.

Неповторимый образ моделей создали мастера-феи бьюти партнеров сети салонов ЛОНDА и Boyko Beauty Home. Тем самым завершив образ грации и красоты.

Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1
Дом модного белья AJOUR
1 / 1

Вечер завершился появлением сладкого шедевра от Международного ресторанного холдинга L'KAFA Group с пожеланиями новых встреч и показов.

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Раздел: ЛаймМода
Теги: мода

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