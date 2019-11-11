RU  UA

Лайм

Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото

Автором фотосессии выступил известный фотограф из Нидерландов

понедельник, 11 ноября 2019, 13:37
читати статтю українською

Елена Зеленская украсила обложку и страницы глянца Vogue Ukraine. На одном из снимков первая леди позирует с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским, и детьми.

Фото для декабрьского выпуска журнала появились на его странице в Instagram. Автором фотосессии выступил именитый фотограф из Нидерландов Пол Беллаарт.

"Первая леди Украины Елена Зеленская на обложке декабрьского номера VogueUA", - коротко прокомментировали фотосессию в журнале.

В сети также появился короткий ролик с бэкстейджем фотосессии Елены Зеленской. "Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – рассказал главред издания Филипп Власов.

  • Недавно Владимир Зеленский с женой встретились с императором Японии. Для этого мероприятия у первой леди был особый наряд.
  • Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Назван самый стильный мужчина Украины 2019 года: фото красавца

Александр Скичко стал победителем в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии читателей ELLE MAN.

Дизайнер создала "живые" платья - они сами меняют формы, но в любом случае выглядят очень странно

Одежда Йин Гао состоит из множества датчиков света, миниатюрных камер и компьютера

Стильный и теплый оверсайз: 10 модных свитеров на прохладную осень

Самые актуальные и уютные тренды сезона

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: