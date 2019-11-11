Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото

Елена Зеленская украсила обложку и страницы глянца Vogue Ukraine. На одном из снимков первая леди позирует с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским, и детьми.

Фото для декабрьского выпуска журнала появились на его странице в Instagram. Автором фотосессии выступил именитый фотограф из Нидерландов Пол Беллаарт.

"Первая леди Украины Елена Зеленская на обложке декабрьского номера VogueUA", - коротко прокомментировали фотосессию в журнале.

В сети также появился короткий ролик с бэкстейджем фотосессии Елены Зеленской. "Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – рассказал главред издания Филипп Власов.

Недавно Владимир Зеленский с женой встретились с императором Японии. Для этого мероприятия у первой леди был особый наряд.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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