Зеленский с женой встретились с императором Японии: для этого у первой леди был особый наряд

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой посетили в Токио торжественный прием по случаю восхождения на престол императора Нарухито.

Об этом сказано на официальной странице первой леди в Instagram. "Благодарим за приглашение на торжественный прием по случаю восшествия императора Нарухито на престол и возможность лично поздравить Его Величество и Императрицу Масако", - написала Елена Зеленская.

Для званого ужина супруга президента выбрала особый наряд - платье небесно-голубого цвета, стилизованное под фрак. Образ украшает передний шлейф, который тянется от начала шеи до пола. Этим нарядом Зеленская хотела поддержать супруга, который выбрал для события фрак.

Кроме того, своим нарядом первая леди Украины хотела отдать дань уважения принимающей стороне, поскольку небесно-голубой цвет является оттенком осеннего сезона в Японии.

Этот наряд для Елены Зеленской создал украинский дизайнер Иван Фролов, основатель бренда одежды FROLOV. Он же - автор желтого платья.

Владимир и Елена Зеленские прибыли в Токио 21 октября. Из самолета первая леди Украины вышла в черном пиджаке с аккуратным белым принтом одуванчика. Свой образ она дополнила черной юбкой макси.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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