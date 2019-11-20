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Тина Кароль в платье Louis Vuitton сверкнула стройными ногами: фото

Певица посетила премию Best Fashion Awards

среда, 20 ноября 2019, 17:36
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19 ноября в Киеве состоялась 10-я церемония вручения премии Best Fashion Awards, на которой свои награды получили лучшие украинские дизайнеры. Модное мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Тина Кароль.

Для выхода в свет певица выбрала белое платье в мелкий горох Louis Vuitton с декоративным узлом по центру. Образ артистки дополнен открытыми босоножками на высоком каблуке и бриллиантовыми серьгами. Соответствующие фото появились на странице Кароль в Facebook.

Разрез на платье эффектно подчеркнул стройные ноги Тины, а глубокое декольте слегка обнажило ее грудь.

Поклонники певицы оценили ее новый образ, осыпав лестными комментариями.

"Красавица", "Сексуальная", "Ах, ноги", "Роскошная", "Разве можно быть такой красивой?", "Нам срочно нужен огнетушитель", "Как мне нравится это платье", "Богиня", - восхищаются фанаты.

  • Тина Кароль анонсировала в Instagram новый клип, но, кажется, немного поторопилась раздеться для эффектного поста. Теперь все говорят не о видео, а о внешности певицы и очередном пикантном фото в ее аккаунте.
  • Также певица рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

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