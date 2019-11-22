Встречаем зиму на стиле: 10 модных вещей, без которых не обойтись в холодную погоду

Зима уже практически на пороге, и многих модниц начинает терзать вопрос: "Что же носить в этом сезоне?". The Lime уже узнал все о самых актуальных зимних трендах. И готов с вами поделиться.

Итак, главной модной фишкой декабря станут... Спортивки. Да, вам не послышалось. В моду возвращаются спортивные штаны. Они удобны, под них можно надеть сколько угодно слоев утепления, они мило смотрятся с большими куртками. В общем, если вы забыли о своих уютных спортивках, самое время о них вспомнить.

Также актуальными будут пышные куртки и пуховики, теплые яркие ботинки с мехом и без, шапки и шарфы ярких цветов. Отдельного внимания заслуживает тренд на варежки. Они в этом году будут гораздо популярнее, чем раньше.

Что касается брюк и кофт, в моде джинсы "mom jeans". Это высокие свободные штаны, которые были особенно популярными в 90-е годы. С ними стоит носить гольфы под горло, короткие теплые топы или объемные свитера.

В этом году будут в моде береты. Поэтому, если у вас есть пальто или другая подходящая под такой головной убор одежда, смело пробуйте этот тренд.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.