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52-летняя Николь Кидман в бунтарских нарядах снялась для юбилейного Vogue: фото

Актриса примерила необычные для себя образы

вторник, 26 ноября 2019, 10:09
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Оскароносная актриса Николь Кидман стала героиней декабрьского выпуска австралийского Vogue, посвященного 60-летию журнала.

52-летняя звезда украсила обложку глянца, а также снялась в стильной фотосессии, где примерила непривычный для себя стиль рокерши. Результат фотосъемки знаменитость показала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Кидман запечатлена в бунтарском образе: черном платье с кружевным верхом и прозрачной пышной юбкой из фатина. Дерзкий образ Николь был дополнен массивными ботинками и украшениями с жемчугом.

На другом фото актриса изображена в обтягивающем платье в пол с тонкими бретельками и ботинках на платформе. Николь распустила волосы и сделала небрежную укладку. Главным акцентом образа стали массивные украшения.

  • Украинская певица и модель Даша Астафьева удивила поклонников смелой фотосессией. Для красивых кадров знаменитость отправилась в "страну льдов" - Исландию.
  • Американская певица и актриса Дженнифер Лопес получила звание "Икона года" по версии мужского журнала GQ. 50-летняя звезда украсила собой обложку глянца, а также снялась в сексуальной фотосессии.

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