52-летняя Николь Кидман в бунтарских нарядах снялась для юбилейного Vogue: фото

Оскароносная актриса Николь Кидман стала героиней декабрьского выпуска австралийского Vogue, посвященного 60-летию журнала.

52-летняя звезда украсила обложку глянца, а также снялась в стильной фотосессии, где примерила непривычный для себя стиль рокерши. Результат фотосъемки знаменитость показала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Кидман запечатлена в бунтарском образе: черном платье с кружевным верхом и прозрачной пышной юбкой из фатина. Дерзкий образ Николь был дополнен массивными ботинками и украшениями с жемчугом.

На другом фото актриса изображена в обтягивающем платье в пол с тонкими бретельками и ботинках на платформе. Николь распустила волосы и сделала небрежную укладку. Главным акцентом образа стали массивные украшения.

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