В чем встретить первый снег: 10 стильных моделей обуви на эту зиму

В чем ходить зимой, чтобы ноги были в тепле, а образ при этом оставался стильным и актуальным? Мы уже узнали все о самых модных моделях зимней обуви. И готовы поделиться с вами лучшими трендами.

В этом году снова будут актуальны угги, поэтому смело возвращайтесь к этой комфортной и симпатичной обуви. Но помните, что важно выбирать такие угги, которые не промокают. Иначе это не зимняя обувь, а скорее домашние тапочки.

Также стоит присмотреться к зимним кроссовкам на грубой платформе. Интересным вариантом будут грубые ботинки. В тренды выходят ковбойские боты, ботфорты, сапоги на широком каблуке.

Этой зимой в моде снова будут луноходы, резиновые сапоги ярких цветов, теплые полусапожки на невысоком каблуке. Стоит обратить внимание на различные варианты обуви с пушистыми вставками и элементами декора. Такие модели будут особенно актуальными. Как и различные ботинки, сапоги и кроссовки на высокой и оригинальной платформе.

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