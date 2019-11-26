RU  UA

Лайм

В чем встретить первый снег: 10 стильных моделей обуви на эту зиму

Самая модная обувь сезона

вторник, 26 ноября 2019, 19:00
читати статтю українською

В чем ходить зимой, чтобы ноги были в тепле, а образ при этом оставался стильным и актуальным? Мы уже узнали все о самых модных моделях зимней обуви. И готовы поделиться с вами лучшими трендами.

В этом году снова будут актуальны угги, поэтому смело возвращайтесь к этой комфортной и симпатичной обуви. Но помните, что важно выбирать такие угги, которые не промокают. Иначе это не зимняя обувь, а скорее домашние тапочки.

Также стоит присмотреться к зимним кроссовкам на грубой платформе. Интересным вариантом будут грубые ботинки. В тренды выходят ковбойские боты, ботфорты, сапоги на широком каблуке.

Этой зимой в моде снова будут луноходы, резиновые сапоги ярких цветов, теплые полусапожки на невысоком каблуке. Стоит обратить внимание на различные варианты обуви с пушистыми вставками и элементами декора. Такие модели будут особенно актуальными. Как и различные ботинки, сапоги и кроссовки на высокой и оригинальной платформе.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью

Желтое платье Елены Зеленской будет продано на благотворительном гала-вечере фонда "Таблеточки".

"Мисс Украина Вселенная" представит страну в США в необычном наряде с весом 28 кг: фото

Анастасия Суббота для финального выхода на "Мисс Вселенная" выбрала платье, весом 28 килограмм.

52-летняя Николь Кидман в бунтарских нарядах снялась для юбилейного Vogue: фото

Актриса Николь Кидман украсила юбилейную обложку Vogue и снялась в необычной фотосессии.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: