Белла Хадид похвасталась соблазнительной фигурой в шортах украинского дизайнера: фото

Американская супермодель Белла Хадид, которая была названа самой красивой женщиной на Земле, поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав серию соблазнительных снимков.

На фото, которые она выложила в Instagram, знаменитость позирует в синем бикини с "эффектом денима", соломенной шляпе и джинсовых шортах украинского дизайнера Ксении Шнайдер, соосновательницы бренда Ksenia Schnaider.

По словам модельера, шорты, которые выбрала Белла, сделаны из двух пар старых потертых классических джинсов с высокой талией. Цена изделия - 300 долларов.

Свой пляжный образ Белла дополнила тонкой цепочкой с кулоном и большими серьгами в виде колец. "Я желаю вам всего самого, самого, самого наилучшего", - написала под снимками модель.

Белла Хадид является поклонницей Ксении Шнайдер. В коллекции супермодели также есть джинсы украинского дизайнера, которые не раз привлекали внимание модниц по всем миру.

Ранее мама Илона Маска выгуляла вещи сразу двух украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.

Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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