RU  UA

Лайм

Белла Хадид похвасталась соблазнительной фигурой в шортах украинского дизайнера: фото

Модель является поклонницей бренда Ksenia Schnaider

суббота, 4 января 2020, 14:35
читати статтю українською

Американская супермодель Белла Хадид, которая была названа самой красивой женщиной на Земле, поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав серию соблазнительных снимков.

На фото, которые она выложила в Instagram, знаменитость позирует в синем бикини с "эффектом денима", соломенной шляпе и джинсовых шортах украинского дизайнера Ксении Шнайдер, соосновательницы бренда Ksenia Schnaider.

По словам модельера, шорты, которые выбрала Белла, сделаны из двух пар старых потертых классических джинсов с высокой талией. Цена изделия - 300 долларов.

Свой пляжный образ Белла дополнила тонкой цепочкой с кулоном и большими серьгами в виде колец. "Я желаю вам всего самого, самого, самого наилучшего", - написала под снимками модель.

Белла Хадид является поклонницей Ксении Шнайдер. В коллекции супермодели также есть джинсы украинского дизайнера, которые не раз привлекали внимание модниц по всем миру.

  • Ранее мама Илона Маска выгуляла вещи сразу двух украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.
  • Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Говорят, самая стильная первая леди Украины: 5 нашумевших образов Елены Зеленской в 2019 году

Первую леди Украины Елену Зеленскую можно смело назвать иконой стиля, благодаря ее стильным образам.

Дочь Джонни Деппа украсила обложку рождественского номера именитого журнала: фото

20-летняя Лили-Роуз Депп стала героиней нового номера французского журнала Grazia.

В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ

В чем встречать Новый год красиво и стильно

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: