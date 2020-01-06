Золотой глобус-2020: лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Золотой глобус-2020. И, как всегда, мы обсуждаем не только кинематографические заслуги голливудских звезд, но и то, чей наряд оказался в этот вечер самым удачным.

Одним из самых эффектных было платье Скарлетт Йоханссон. Актриса выбрала для церемонии красный наряд свадебного бренда Verа Wаng. Особое внимание в обрезе звезды "Мстителей" привлекает v-образный вырез практически до пупка.

Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон появилась на красной ковровой дорожке в черном корсетном платье Diоr. В этом наряде в пол и с огромным шлейфом актриса выглядела стильно, торжественно и по-королевски.

Фото: Getty Images

Скромно, но со вкусом оделась актриса Марго Робби. Кинозвезда появилась на мероприятии в лаконичном наряде Chanel с расшитым лифом.

Фото: Getty Images

Николь Кидман надела на церемонию награждения премии Золотой глобус-2020 красное платье-бюстье Versace с большим разрезом до бедра. Струящийся шлейф превратил образ актрисы в произведение искусства.

Фото: Getty Images

Индийская актриса Приянка Чопра появилась на вечере в эффектном ярко-розовом платье с глубоким декольте и длинным шлейфом Cristina Ottaviano и украшениях Bvlgari.

Фото: Getty Images

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София Вергара позировала фотографам в обтягивающем длинном платье со стразами Dolce&Gabbana, подчеркивающем аппетитные формы актрисы. Дополнила свой образ Вергара сумочкой под цвет платья и помадой в тон.

Фото: Getty Images

Стильный образ продемонстрировала Шарлиз Терон. Актриса выбрала для мероприятия зеленое приоткрывающее черный корсет платье на одно плечо и со шлейфом.

Фото: Getty Images

В ночь на 3 декабря в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019. На красной дорожке тусы показались Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити.

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