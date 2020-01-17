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На прогулку, свидание или просто в офис: 10 стильных сумок 2020 года

Какие сумочки носить в этом году

пятница, 17 января 2020, 19:00
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Хотите знать, какие сумочки в моде в 2020 году? Мы уже выяснили все детали трендов этого периода, и готовы поделиться с вами. В этом материале мы покажем вам 10 самых актуальных сумок, которые подойдут как для похода в кафе и театр, так и для повседневной носки.

Одними из самых модных сумок в этом году будут небольшие сумочки пастельных тонов. Наиболее актуальными цветами являются пастельные, например, пудрово-розовый и небесно-голубой. Такие модели хорошо сочетаются практически с любым нарядом. Также они достаточно вместительны и при этом компактны, поэтому их удобно носить с собой каждый день.

Еще один тренд - различные сумки необычных форм. Чем более странно выглядит ваша сумочка, тем лучше. Оригинальные застежки, необычные материалы, странные цвета, размеры и принты - все это можно смело использовать и носить.

Элегантный модный ход - мини-сумочки и клатчи. Они не слишком удобны для повседневной носки, так как в такую сумочку мало что можно положить. Но, если вы собираетесь на ужин или любое другое мероприятие, и вам не нужно брать с собой большое количество вещей, такой вариант отлично подойдет.

В моду снова возвращаются рюкзаки. Конечно, они годятся далеко не для каждого образа. Вряд ли стоит идти с рюкзаком в дорогой ресторан или на важное совещание. Но для ежедневной носки рюкзак - идеальный вариант.

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Ну и главный тренд 2020 года - "бананки". Эти поясные сумочки сейчас являются основным модным аксессуаром у многих дизайнеров. И это не удивительно, ведь такая сумка хорошо смотрится с любой одеждой, отлично гармонирует с различными образами, она компактна, удобна и оставляет свободными ваши руки.

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