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Время беззаботных прогулок: 7 стильных юбок на весну 2020

Какие юбки в моде в этом сезоне

среда, 11 марта 2020, 19:19
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Весна - время романтики, легкости и приятных долгих прогулок. В этом сезоне стоит отдать предпочтение более элегантной одежде, чтобы еще сильнее подчеркнуть весеннее настроение. В этом материале мы расскажем вам, какие юбки в тренде этой весной, и с чем можно их носить.

Начнем с классики. Юбка-карандаш с высокой талией снова врывается в тренды. И не зря, ведь этот универсальный элемент гардероба можно надеть практически с чем угодно. В сочетании с блузой или строгим гольфом у вас получится прекрасный образ для офиса или деловой встречи. С коротким топом и каблуками - идеальный наряд для вечеринки. Ну а с прикольной футболкой и джинсовой или кожаной курткой и грубыми ботинками - прекрасный лук на каждый день.

Еще один фасон юбки, который будет в моде этой весной, это макси. Стоит также обратить внимание именно на модели со средней или высокой талией, заниженные варианты сейчас вне трендов. Длинные юбки хорошо смотрятся с любыми топами по фигуре. Также идеальным дополнением станет короткая курточка или маленький пиджак. Что касается обуви, можно сочетать макси с ботинками, платформой и широким каблуком.

Для тех, кто не боится показывать свои ножки, мы советуем юбки выше колена. Например, юбку с плиссировкой или широкой складкой. Это более молодежный вариант, который хорошо смотрится с кроссовками, грубым каблуком, платформой.

Дамам постарше стоит присмотреться к миди-моделям фасона "солнце", "полусолнце" и "клинка". Такие варианты будут отлично гармонировать как с рубашками, блузами и гольфами, так и с любыми футболками, короткими куртками, пиджаками и даже легкими свитерами.

И, конечно же, нельзя оставить без внимания один из хитов сезона - кожаные юбки по фигуре с высокой талией. Она просто шикарно выглядит со строгим гольфом под горло. Также можно сочетать такую юбку с беретом, неформальной футболкой, свитером оверсайз. Важно помнить, что кожаная юбка не должна слишком сильно блестеть, чтобы не выглядеть вульгарно. Также не рекомендуется сочетать ее с классической деловой белой блузой и красной помадой. Это также может создать немного пошлый образ.

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