Время беззаботных прогулок: 7 стильных юбок на весну 2020

Весна - время романтики, легкости и приятных долгих прогулок. В этом сезоне стоит отдать предпочтение более элегантной одежде, чтобы еще сильнее подчеркнуть весеннее настроение. В этом материале мы расскажем вам, какие юбки в тренде этой весной, и с чем можно их носить.

Начнем с классики. Юбка-карандаш с высокой талией снова врывается в тренды. И не зря, ведь этот универсальный элемент гардероба можно надеть практически с чем угодно. В сочетании с блузой или строгим гольфом у вас получится прекрасный образ для офиса или деловой встречи. С коротким топом и каблуками - идеальный наряд для вечеринки. Ну а с прикольной футболкой и джинсовой или кожаной курткой и грубыми ботинками - прекрасный лук на каждый день.

Еще один фасон юбки, который будет в моде этой весной, это макси. Стоит также обратить внимание именно на модели со средней или высокой талией, заниженные варианты сейчас вне трендов. Длинные юбки хорошо смотрятся с любыми топами по фигуре. Также идеальным дополнением станет короткая курточка или маленький пиджак. Что касается обуви, можно сочетать макси с ботинками, платформой и широким каблуком.

Для тех, кто не боится показывать свои ножки, мы советуем юбки выше колена. Например, юбку с плиссировкой или широкой складкой. Это более молодежный вариант, который хорошо смотрится с кроссовками, грубым каблуком, платформой.

Дамам постарше стоит присмотреться к миди-моделям фасона "солнце", "полусолнце" и "клинка". Такие варианты будут отлично гармонировать как с рубашками, блузами и гольфами, так и с любыми футболками, короткими куртками, пиджаками и даже легкими свитерами.

И, конечно же, нельзя оставить без внимания один из хитов сезона - кожаные юбки по фигуре с высокой талией. Она просто шикарно выглядит со строгим гольфом под горло. Также можно сочетать такую юбку с беретом, неформальной футболкой, свитером оверсайз. Важно помнить, что кожаная юбка не должна слишком сильно блестеть, чтобы не выглядеть вульгарно. Также не рекомендуется сочетать ее с классической деловой белой блузой и красной помадой. Это также может создать немного пошлый образ.

Ранее мы рассказали про 10 неудачных вещей, которые уже давно вышли из моды.

Также читайте на The Lime про 10 стильных сумок 2020 года. В этом материале мы покажем вам 10 самых актуальных сумок, которые подойдут как для похода в кафе и театр, так и для повседневной носки.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.