Подбираем гардероб на зиму: 10 неудачных вещей, которые уже давно вышли из моды

Зима в самом разгаре, поэтому сейчас самое время поговорить об актуальном гардеробе. Посмотрите наш материал и проверьте, нет ли в вашем шкафу вещей, которые безнадежно устарели и вышли из моды.

Приталенные пуховики

Эта верхняя одежда окончательно потеряла свою актуальность. К тому же, будем честными, особой красотой она никогда не отличалась. В такой куртке любая, даже самая стройная девушка, кажется спортсменом-культуристом, который не знает меры в наращивании массы.

Плечи и бедра кажутся больше, чем они есть на самом деле, талия выглядит хоть и подчеркнуто, но не элегантно. Да и сама идея сделать утрированно женственной изначально спортивную модель куртки - полный провал, с точки зрения модных экспертов.

Пуховики ниже колена

Все мы помним, как в детстве мама говорила: "Выбираем такую куртку, чтобы она закрывала попу!". С точки зрения комфорта и тепла, это однозначно правильно. Мама ерунды не посоветует. Но, если вы хотите не только не мерзнуть, но и выглядеть стильно и модно, стоит отказаться от длинного пуховика.

Есть гораздо более симпатичные варианты верхней одежды, которые тоже прикрывают пятую точку, и смотрятся при этом намного лучше.

"Дутики"

Дутые сапоги, в которых можно спокойно гулять по снегу, не боясь промочить ноги - прекрасная вещь. Но подходит она исключительно для прогулок по снежным паркам, катания на горке и так далее.

В новом сезоне эта модель окончательно ушла из трендов. И это не удивительно, ведь для города, похода в кафе или кино, офиса и так далее этот вариант абсолютно непригоден.

Зимние сапоги на шпильке

Такие сапоги потеряли свою актуальность не только потому, что шпилька в сочетании с зимнней курткой смотрится крайне странно. В первую очередь, в такой обуви очень неудобно ходить по снегу и гололеду.

Конечно, если вы ездите исключительно на машине, этот вариант зимней обуви может быть для вас удобным. Но помните, что в этом году он уже не считается трендовым.

Шапки и перчатки с блестками

Эти аксессуары не просто ушли в модное прошлое. По словам многих дизайнеров, такие вещи должны гореть в каком-то антитрендовом аду. Все дело в том, что блестящие вещи часто смотрятся слишком броско. Ну а сочетание пуховика, шапки и блесток... Это почти то же самое, что сочетание рыбы и мороженого. Не вкусно и странно. Хотя кому-то нравится.

Шапки с объемными украшениями

Это однозначный антитренд для молодых девушек. Такие шапки сразу же состаривают ваш образ лет на 10. Минимум. Женщины в возрасте могут себе позволить носить такой головной убор, но важно помнить, что цветок на вашей шапке не должен быть больше половины ладони. Иначе образ начинает напоминать экспонат с выставки студенческих скульптур.

Свитера с надписями и логотипами

Небольшие неброские надписи - вполне допустимое украшение вашей кофты. Но в том случае, если это свитер, на котором большими буквами написано "Dolce & Gabbana", не стоит носить его в публичные места. Такая одежда вышла из моды еще в девяностых годах. Ну а к 2020 она окончательно стала признаком дурного вкуса.

Вязанные платья

Такие платьица могут быть очень удобными и теплыми, но свою актуальность они потеряли. Скорее всего, это произошло из-за того, что многие начали носить их в сочетании с ботинками из дермантина и теми самыми приталенными пуховиками из первого пункта нашего списка.

А вот длинные свитера оверсайз, которые запросто могут заменить вязанные платья, сейчас в топе зимних трендов.

Шапки "гопник-стайл"

Подкатанные шапки, которые уже несколько лет можно увидеть на головах школьников и студентов, все-таки уходят из моды. Этот аксессуар продержался в трендовых списках несколько лет, но к 2020 году ему можно помахать рукой.

Поэтому советуем вам убрать лишний подкат на своей шапке и с начала нового года носить ее как положено, а не только на макушке.

Натуральный мех

Главный антитренд, который держится на первом месте черных списков практически всех модных домов уже не первый год - изделия из натурального меха.

Прогрессивные дизайнеры, модельеры и бренды давно начали отказываться от этого материала в пользу более практичного и экологичного - икусственного. Современный искусственный мех стоит в разы дешевле натурального, за ним гораздо проще ухаживать, ведь он не требует никаких специальных средств. Из такого меха можно изготовить одежду любого кроя и фасона.

И самое главное - для производства искусственного меха не нужно убивать животных. К слову, для создания одной шубы из песца нужно около 50-60 шкур этих зверьков. Вряд ли такое количество жизней стоит одного предмета чьего-то гардероба. Особенно учитывая, что натуральный мех в мире моды уже давно превратился из элемента роскоши в предмет порицания.

Ранее мы рассказали, в чем можно пойти на корпоратив. Наши эксперты подобрали самые оптимальные варианты для новогоднего празднования с коллегами.

Также читайте на The Lime, в чем встречать Новый год-2020 дома или на вечеринке. Мы решили помочь вам подобрать идеальный праздничный образ для мероприятия в кругу семьи и друзей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.