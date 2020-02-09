15 самых эффектных нарядов красной дорожки за всю историю премии Оскар

В ночь на 10 февраля в голливудском театре "Долби" самые известные деятели кино соберутся, чтобы узнать победителей "Оскара-2020", получить престижные награды и выгулять на красной дорожке тщательно подобранные дизайнерские наряды. В ожидании новых дефиле theLime собрал топ-15 самых красивых, экстравагантных и запоминающихся платьев, которые звезды надевали на Оскар за все годы его существования.

Грейс Келли, 1955 год

Икона стиля, самая кассовая актриса своего времени и принцесса Монако получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Деревенская девушка", ослепив публику улыбкой и роскошным атласным платьем от Givenchy.

Элизабет Тейлор, 1970 год

Королева Голливуда Элизабет Тейлор любила носить декольте, и в голубом платье, разработанном для нее оскароносной художницей по костюмам Эдит Хэд, делала это безупречно.

Шер, 1973 год

В разгар своей телевизионной карьеры в 1973 году Шер пришла на церемонию вручения премии "Оскар" вместе с тогдашним мужем Сонни Боно. Ее откровенный наряд от кутюрье Боба Маки обнажил безупречный пресс певицы и стал первым из множества ее эксцентричных и запоминающихся выходов.

Дэрил Ханна, 1988 год

Звезда "Бегущего по лезвию" в золотом платье с фактурным лифом, длинными белыми перчатками и светлыми локонами стала живой иллюстрацией голливудского гламура.

Марта Плимптон, 1989 год

Марта Плимптон в винтажном атласном платье стала воплощением элегантности Старого Голливуда, и даже сегодня такой наряд стал бы изящным украшением любой красной дорожки.

Синди Кроуфорд, 1993 год

Супермодель Синди Кроуфорд никогда не номинировалась на "Оскар", но ее точеная фигура в обтягивающем белоснежном платье Herve Leger заслуживает отдельной премии.

загрузка...

Шарлиз Терон, 2004 год

Шарлиз была удостоена "Оскара" за роль в фильме "Монстр", а ее блестящее платье Dior цвета слоновой кости потрясающе оттеняло загорелую кожу актрисы.

Мишель Уильямс, 2006 год

Желтое платье Мишель Уильямс от Vera Wang стало одним из самых ярких модных моментов "Оскара-2006". Актриса пришла на церемонию со своим тогдашним парнем, покойным Хитом Леджером, который был номинирован на премию Американской киноакадемии за роль в драме "Горбатая гора".

Николь Кидман, 2007 год

Звезды не часто надевают на красную дорожку красные платья, опасаясь раствориться на ее фоне. К счастью, облегающее платье Balenciaga с изысканным шлейфом в виде банта не позволило Николь Кидман померкнуть.

Энн Хэтэуэй, 2009 год

Актриса, номинированная на "Оскар" за роль в фильме "Рэйчел выходит замуж" в расшитом пайетками платье от Armani была похожа на нежную фарфоровую статуэтку.

Анджелина Джоли, 2012 год

Черное платье Versace с эффектным разрезом в свое время породило миллион мемов, сделав ногу Анджелины Джоли звездой интернета. Так или иначе, поза актрисы идеально подходит для демонстрации ее впечатляющего наряда.

Гвинет Пэлтроу, 2012 год

Дизайнер и талантливый режиссер Том Форд совсем не зря является любимцем голливудских звезд. Элегантное белоснежное платье, которое сделало Гвинет Пэлтроу звездой красной дорожки, - лишнее тому подтверждение.

Дженнифер Лоуренс, 2013 год

С тех пор, как в 2012 году актриса стала лицом Dior, на все красные дорожки она выходила в нарядах бренда. И хотя поднимаясь на сцену за "Оскаром", актриса запуталась в подоле и упала, в таком прекрасном платье ее конфуз стал более чем грациозным.

Риз Уизерспун, 2015 год

Иногда минимализм оказывается самым выигрышным вариантом, и Риз Уизерспун доказала эту истину в контрастном платье от Тома Форда.

Дженнифер Лопес, 2019 год

В минувшем году на красной дорожке "Оскара" снова победил Том Форд. Сделать это ему помогла потрясающая фигура Дженнифер Лопес, на которой платье с длинными рукавами и зеркальной мозаикой смотрелось безукоризненно.

Смотрите также подборку фотографий 10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки. Звезды не побоялись проявить себя, и их платья публика запомнила надолго.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.