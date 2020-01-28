Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин

Стоит ли заботиться о расовом и гендерном разнообразии номинантов на "Оскар"? Если вы - Стивен Кинг, ваши показания могут измениться меньше, чем за две недели. В колонке для Washington Post писатель разъяснил свои недавние замечания о том, что оценивая творческое мастерство, не нужно обращать внимание на проблемы разнообразия.

"Я бы никогда не учитывал разнообразие, если речь идет об искусстве. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно", - написал он 14 января.

Фото: @StephenKing в Twitter

Столкнувшись с бурной реакцией общественности, Кинг поспешил опубликовать в эссе, в котором заявил, что "Оскар" все еще "сфальсифицирован в пользу белых". Теперь "король ужасов" настаивает, что творческое мастерство становится богаче, смелее и интереснее благодаря разнообразию.

"Я сказал, что те, кто оценивает творческое мастерство, должны быть слепы к вопросам расы, пола или сексуальной ориентации, - пишет Кинг. - Я не сказал, что так происходит сегодня, ведь это очень далеко от истины. Но это было бы в идеальном мире, где игра не сфальсифицирована в пользу белых".

Кинг отметил, что прогресс в кинематографическом сообществе все же есть, хотя и очень медленный: большинство членов Американской киноакадемии, выбирающих номинантов и лауреатов "Оскара", являются мужчинами. Женщин среди них 32%, а людей, не относящихся к белой расе - всего 16%.

По мнению писателя, именно гендерный и расовый перекос в сторону белых мужчин объясняет, почему Грету Гервиг с ее фильмом "Маленькие женщины" не номинировали в категории "Лучший режиссер". Он также добавил, что среди 60 фильмов, попавших в лонглист "Оскара-2020", академики могли посмотреть и понять не все.

Кадр из фильма "Гарриет" 2019 года

"Как много из старших, белых представителей на самом деле видели "Гарриет" или "Последнего черного в Сан-Франциско"? Если они посмотрели все фильмы, были ли они тронуты увиденным? Чувствовали ли они катарсис, который лежит в основе всего, к чему стремятся художники? Что они поняли?" - спрашивает Кинг.

Ссылаясь на первые твиты, вызвавшие возмущение в интернете, автор заявил, что хотя творческого совершенства могут достигнуть люди любой расы, гендера или сексуальной ориентации, главным критерием оценки должно все же оставаться совершенство. Иначе те трудные победы, которых достались не белым мужчинам, могут быть обесценены как политически корректные.

"Мы не живем в идеальном мире, и однообразные номинации на премию "Оскар" в этом году еще раз это доказывают. Может быть, когда-нибудь это изменится. Я могу мечтать, не так ли? В конце концов, я зарабатываю этим на жизнь", - примирительно подытожил писатель.

Напомним, что 13 января американские киноакадемики в прямом эфире из Лос-Анджелеса назвали номинантов на главную премию в области кино "Оскар-2020". В этом году статуэтки раздадут несколько раньше обычного - 9 февраля.

Читайте также наши прогнозы на Оскар-2020 - кто и почему станет победителем кинопремии. Среди фаворитов оскаровской гонки в этом году - Квентин Тарантино, Сэм Мэндес и Хоакин Феникс.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...