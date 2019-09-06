Опубликован рейтинг 140 самых комфортных городов мира: какое место досталось Киеву

Киев вошел в список 140 самых комфортных городов мира для проживания, составленный британским журналом The Economist. В нем столица Украины заняла лишь 117 место, при этом попала в пятерку городов, которые за последние 5 лет улучшили свои позиции в рейтинге.

Самым комфортным городом авторы рейтинга признали Вену, столицу Австрии. В первую пятерку также вошли Мельбурн (Австралия), Сидней (Австралия), Осака (Япония) и Калгари (Канада). В десятку - Ванкувер (Канада), Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания), Аделаида (Австралия).

Вена (Австрия) 1 / 1 Мельбурн (Австралия) 1 / 1 Сидней (Австралия) 1 / 1 Осака (Япония) 1 / 1 Калгари (Канада) 1 / 1 Ванкувер (Канада) 1 / 1 Торонто (Канада) 1 / 1 Токио (Япония) 1 / 1 Копенгаген (Дания) 1 / 1 Аделаида (Австралия) 1 / 1

Согласно приведенной информации, при составлении рейтинга эксперты учитывали уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.

Что же касается украинской столицы, в прошлом году Киев находился на 118 месте, в этом же смог подняться на одну позицию выше. Попал в этот список даже город Дамаск (Сирия), где занял 140 место.

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