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Популярный лоукостер открывает новые направления из Украины с билетами от 15 евро

Новые рейсы Wizz Air начнет осуществлять уже с марта 2020 года

вторник, 22 октября 2019, 12:40
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Венгерский лоукостер Wizz Air с марта 2020 года открывает шесть новых рейсов из Запорожья в города Европы и будет осуществлять полеты в Вену (Австрия), Вильнюс (Литва), Вроцлав, Гданьск, Краков (Польша) и Будапешт (Венгрия).

Направления рейсов уже доступны на сайте авиаперевозчика и, согласно приведенной информации, каждый из рейсов перевозчик будет выполнять два раза в неделю. Стоимость билетов начинается от 15 евро (420 грн).

Информацию о новых рейсах также подтвердил мэр города Владимир Буряк. По его словам, запорожский аэропорт открыли 22 октября после капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

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