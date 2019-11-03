Куда поехать в отпуск зимой: 3 альтернативы Турции и Египту

Многие хотят поехать куда-то на зимние праздники. Но какую страну выбрать? И куда отправиться, если стандартные туристические места не привлекают? Мы подобрали для вас три лучших варианта зимнего отпуска и готовы поделиться всеми интересными деталями.

Черногория

Это хороший вариант для тех, кого интересует лето посреди зимы. Перелет в эту страну стоит около 5000 гривен. Жилье обойдется в сумму около 250-300 долларов за 2 недели.

Местные цены приятно радуют, ведь в большинстве своем оказываются не только похожими на наши, но и даже меньше. Также тут есть где погулять, для туристов устраивают множество интересных программ и экскурсий. Для путешественников с детьми есть детские мероприятия и другие оригинальные варианты досуга.

Таиланд

Это вариант с более дорогим перелетом, но и более бюджетным жильем. Добраться до Таиланда можно за 12 000 гривен, но вот на проживание вы потратите значительно меньше - около 100 долларов за 2 недели. Можно найти домики и номера еще дешевле, особенно в том случае, если искать на местных сайтах, а не на международных ресурсах.

Также часто номера стоят гораздо меньше, если снимать их прямо на месте, без предварительной брони. Это может создать некоторые трудности, но поможет сэкономить немалую сумму.

Совет от бывалого путешественника: в Таиланде выбирайте менее туристические места. Достаточно дорогим будет отдых, например, на Пхукете и Самуи. Паттайя - худший из вариантов, так как цены там неоправданно высокие, природы практически не осталось, а туристов столько (особенно зимой), что негде яблоку упасть.

Гораздо более интересные и бюджетные варианты - острова. Ко Тао, Ко Панган, Ко Чанг - тут вы найдете те самые пляжи из рекламы "Баунти" и не будете переплачивать.

Европа

Если вы любите традиционные зимние праздники, со снегом, гирляндами и глинтвейном, отправляйтесь в Европу. То, как тут отмечают Новый год и Рождество, это настоящая сказка.

Повсюду расставляют небольшие праздничные городки, где можно выпить горячительных напитков и поесть разной вкуснятины. Везде сверкают огни, вечером практически на каждой улице зажигается елка... В общем, атмосфера тут непередаваемая. А приятнее всего то, что провести тут время можно достаточно бюджетно.

Перелет в некоторые уголки ЕС (например, в Словакию) стоит от 800 гривен за билет в обе стороны (если лететь лоукостом типа Wizzair). Проживание тоже может быть недорогим, если выбирать хостелы. В которых, кстати, есть и отдельные комнаты на двоих.

Ну а цены на еду и напитки тут тоже вполне адекватные. Они немного выше наших обычных, но, если сравнивать ценники именно во время зимних праздников, наши ярмарки не уступают по стоимости европейским.

Ранее мы рассказали все об отдыхе в Турции в декабре. Читайте на The Lime, как обстоят дела в этой солнечной стране в канун Нового года, и стоит ли ехать в Турцию отмечать зимние праздники.

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