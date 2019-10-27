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Новый год в Турции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019

Стоит ли ехать в Турцию на зимние праздники

воскресенье, 27 октября 2019, 19:00
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Отпуск в Турции очень популярен у украинцев и жителей ближайших стран. Все дело в том, что там красиво, тепло и относительно недорого. Но как же обстоят дела в этой солнечной стране в канун Нового года, и стоит ли ехать в Турцию отмечать зимние праздники?

Отели

Двухместный номер с пометочкой "все включено" 30-31 декабря будет стоить от 900 гривен в сутки. Как правило, такие отели находятся недалеко от пляжа или имеют собственный бассейн, или и то, и другое.

Если же выбирать варианты без включенного питания, можно остановиться в отеле за 600-700 гривен. Хостелы в этих местах не очень популярны, поэтому за эти деньги вы можете получить полноценный номер без лишних соседей.

Еда

Если вы будете жить в отеле, в котором все включено, о еде вам беспокоиться не придется. Ведь там для гостей заранее продуман план трехразового питания на весь период их отдыха. Но если же вы решите поесть в кафе, это в среднем обойдется вам в 15-50 лир (65 - 220 гривен).

В магазинах цены очень похожи на наши и местами даже ниже. Яйца стоят примерно 3 лиры (13 гривен), молоко - 2 (9 гривен), куриное филе можно купить за 10 лир (около 45 гривен), а хлеб стоит 1-2 лиры (4.5 - 9 гривен).

Пляжи

Тут есть где разгуляться, ведь пляжей в Турции очень и очень много. С бассейнами, песчаные, камянистые, искусственные и натуральные, дикие и современные, соленые и пресные. Но если вы хотите ехать в эту страну в декабре, скорее всего они вас не слишком порадуют.

В это время температура воздуха тут опускается до 15 градусов тепла днем и всего лишь 5 градусов ночью. В такую, мягко говоря, прохладную погоду купаться особо не хочется. Конечно в том случае, если вы не морж.

Перелет

Перелет из Киева в Турцию и обратно в период новогодних каникул может стоит от 5 тысяч гривен. Лучшими вариантами по соотношению "цена - качество" являются Turkish Airlines и Emirates, у них на борту полно развлечений для пассажиров, но можно полететь и нашими МАУ за 6-7 тысяч.

В любом случае, не забывайте уточнять, включен ли в стоимость вашего билета сдаваемый багаж. Многие авиакомпании просят за него дополнительную плату. И обязательно следите за весом и объемом ваших сумочек и чемоданов, чтобы не пришлось тратить лишние деньги за перевес.

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