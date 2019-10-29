Горнолыжный курорт в Закопане: сколько стоит отдых в декабре 2019

Закопане - популярный горнолыжный курорт. Особенно его облюбовали украинцы, так как он является очень неплохой альтернативой нашим карпатским горным комплексам. Но стоит ли действительно ехать именно туда, ведь цены и условия в подобных местах могут быть совершенно непредсказуемыми? Мы уже все выяснили и готовы поделиться с вами всеми деталями.

Отели

В декабре и январе в Закопане начинается самый активный сезон, поэтому цены в этот период могут значительно вырости. Однако, отели и хостелы все равно остаются достаточно доступными. Средняя суточная цена за одну ночь - от 400 до 1500 гривен.

Самыми дешевыми, разумеется, являются хостелы. Но не стоит путать местные общие комнаты с обычными европейскими. Тут хостелы больше похожи на музеи, ведь они часто располагаются в старых домах с каминами и башенками. В таком доме живут от четырех до десяти человек. Чаще всего тут есть холодильник, несколько ванных комнат и интернет.

Отели стоят дороже, но зато многие из них находятся ближе к склонам. Это упрощает задачу для лыжников и сноубордистов, ведь дорога до места катания займет всего пару минут. Также из окон отельных номеров часто открывается красивый вид на горы или лес.

Еда

В более простых кафе можно пообедать за 15-20 злотых (около 100-150 гривен). Рестораны стоят дороже, там средний чек - 70 злотых (около 450 гривен).

Также можно покупать продукты в магазинах. Стоят они дороже, чем у нас, но не намного. Молоко обойдется в 4 злотых (26 гривен), куриное филе стоит 13 (85 гривен), хлеб - 3 злотых (20 гривен), сосиски - 13 (85 гривен).

Горы

В Закопане 10 основных горнолыжных комплексов. Самыми популярными из них являются Губалувка, Носаль, Каспровы Верх и Поляна Шимошкова. Катаются тут на высоте 830-2000 метров. На каждой трассе есть снежные пушки, освещение, прокат снаряжения, лыжные школы и симпатичные уютные кафе.

Важно помнить, что многие трассы предлагают ски-пассы на свои подъемники. Это такой абонемент, с которым вы можете безлимитно пользоваться подъемником в течение определенного времени. Цены на них примерно одинаковые, целый день обойдется в среднем в 90 злотых (примерно 600 гривен), полдня - 75 злотых (500 гривен).

Перелет

Закопане находится практически на границе со Словакией. Ближайшие города - Краков (110 км), Варшава (455 км) и Братислава (333 км). Поэтому самым удобным вариантом является аэропорт в словацком городке Попраде, до него добираться нужно всего 70 км.

Перелет туда и обратно в декабре стоит от 2300-3000 гривен. Цена зависит от дня недели - в будни билеты дешевле, в выходные стоимость поднимается.

От аэропорта до Закопане можно добраться несколькими способами: автобусом за 30 злотых (200 гривен), такая дорога займет всего 2 часа, поездом за те же деньги, но дольше - 4 часа, или частным трансфером по цене около 100 злотых (600-700 гривен).

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