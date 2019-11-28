Черная пятница 2019: какие авиалинии порадуют скидками на билеты

Знаменитая Черная пятница в самом разгаре. Огромное количество магазинов, брендов и предприятий в это время радуют клиентов приятными скидками. Это касается и авиакомпаний, которые предлагают путешественникам отправиться в поездку по цене в 2-3 раза меньше, чем обычно.

В 2019 году в масштабной акции по случаю Черной пятницы решили поучаствовать сразу несколько известных авиакомпаний. Именно о них мы расскажем в этом материале, чтобы вы могли узнать обо всех лучших скидках и выбрать себе билеты по самой интересной цене.

Лоукостер Ryanair, который и в обычные дни предлагает перелеты по доступной цене, решил устроить целую неделю скидок для своих пассажиров. Распродажи на сайте компании начались еще 24 ноября, и продолжатся они до 3 декабря.

В это время сайт предлагает приобрести перелеты в некоторые страны Европы (Польша, Швеция, Германия, Испания, Литва, Словакия) со скидкой 20 и более процентов. Некоторые билеты стоят всего 10 евро, правда, большинство из них выпадает на будние дни.

Не отстает от трендов и украинская компания МАУ. В честь Черной пятницы и собственного 27-летия на их официальном сайте появились авиабилеты со скидкой 50 процентов.

Эта акция распространяется на рейсы из пяти украинских городов: Киева, Львова, Одессы, Черновцов и Ивано-Франковска, в разные точки мира, такие как Копенгаген, Будапешт, Варшава, Вильнюс, Берлин, Вена, Дюссельдорф, Франкфурт, Стокгольм, Мадрид, Дели, Лондон и многие другие.Также уточняется, что акционные билеты можно приобрести на период с 15 января по 19 марта 2020 года.

Присоединиться к периоду скидок решил также испанский лоукостер Vueling. До 2 декабря эта компания предлагает билеты по Европе от 9.99 евро в одну сторону. Акционные перелеты можно приобрести на период с 8 января до 24 октября 2020 года.

Также польская авикомпания LOT предлагает своим пассажирам перелеты со скидками 15 и 20 процентов. Акционные цены затрагивают перелеты по Европе и Ближнему Востоку. Ну а действует акция на сайте компании до конца ноября.

Приятные цены предлагают и азиатские авиалинии AirAsia. На их портале можно найти билеты из различных уголков мира в страны Азии со скидкой целых 70 процентов.

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