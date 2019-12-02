Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото

Вряд ли создатели фильма о Гарри Поттере задумывались, какую славу они подарят, казалось бы, невзрачному дому в одном из поселков Англии. Вот уже два с половиной года владельцы хижины, в которой по сюжету родился главный герой книги, а позже были убиты его родители, не могут найти покупателя. Похоже, никому просто не охота сталкиваться с его славой.

Как пишет Mirror, местный рынок недвижимости переживает сегодня не лучшие времена, но дело еще и в особенности дома. Именно в этом здании 15 века снимались некоторые сцены фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". И вот уже который год в поселке нет отбоя от туристов и поклонников историй о мальчике, который выжил.

За последние несколько лет дом буквально стал местом паломничества фанатов Гарри Поттера, так ежегодно село с тремя сотнями домов принимает тысячи туристов со всего мира.

По словам местных жителей, они, безусловно, имеют с этого хоть и не большой, но доход. При этом популярность локации часто приносит много хлопот. К примеру, иногда фанаты могут просто прогуливаться по селу и стучаться в каждый попутный дом, интересуясь, не остановился ли там сейчас Гарри. В теплое время года количество туристов удваивается.

Владельцами дома являются Джейн и Энтони Ранзетта. В нем пара прожила около 30 лет, однако в 2017 году решила выставить его на продажу. Первоначальная сумма составила 995 тыс. фунтов стерлингов (30,8 млн гривен). С тех пор цену снизили до 950 тысяч фунтов. В свою очередь, покупатели также делали несколько предложений владельцам, но они их по каким-то причинам не устроили.

Недавно также стало известно, что дом, в котором родился Гарри Поттер, появился на популярном туристическом сервисе Airbnb. Теперь в его комнатах даже можно заночевать.

В Instagram стал популярным аккаунт, который собирает худшие идеи домашнего интерьера. Как отмечают авторы, все фото они находят в аккаунтах реально существующих людей, во что поверить можно не всегда.

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