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Фотограф показал жизнь бедных корейцев - эти фото заставят вас полюбить свою квартиру

Однокомнатные жилища в Южной Корее становятся все более популярными

среда, 4 декабря 2019, 16:52
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Среднестатическим туристам Южная Корея известна своими передовыми технологиями, впечатляющими небоскребами и вкусной едой. Но как и в каждой стране в Южной Корее есть и другая сторона, которая не так заметна, если не искать.

Местный фотограф Сим Кю Донг провел около пяти лет в Сеуле (столице Южной Кореи), где начал снимать жизнь бедных жителей страны, проживающих в крошечных, тесных комнатах с названиями "гошивон" и "гошитель". Следующая подборка фотографий заставит вас полюбить свое просторное и очень уютное жилье.

Примечательно, что такие однокомнатные студии становятся в Южной Корее все более популярными. Многие жители уже привыкли к жизни в крайне компактных комнатах и с удовольствием экономят на оплате аренды.

Говорят, "гошивоны" появились вслед за коридорными общежитиями с комнатами в 4 кв метра. Как правило, жителями таких квартир являются студенты, которые платят за жилье от $250 до $400 в месяц. Эти крошечные квартиры могут показаться крайней мерой, но, учитывая, что депозит за жилье может обойтись в тысячи долларов, "гошивоны" и "гошители" становятся спасением для бюджета.

В своем Instagram-аккаунте Сим Кю Донг рассказывает фолловерам, что и сам снимал некоторое время подобное жилье пока учился в университете: "Я поселялся в "гошивон" всякий раз, когда уезжал из дома и оставался в Сеуле".

Обычно такие комнаты очень похожи между собой и имеют общие кухню, душевую, туалет. Разница между "гошиваонами" и "гошителями" заключается в площади. "Гошители" могут быть на несколько квадратным метров просторнее.

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