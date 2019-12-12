Слишком тяжелый турист пошел против правил и оседлал греческого ослика - эту поездку он запомнит навсегда

Мужчина посетил Грецию и решил прокатиться по окрестностям на ослике. В солнечной стране это довольно популярный аттракцион. Все бы ничего, вот только теперь ему грозит штраф в размере 25 тыс. фунтов стерлингов ($32,8 тыс.), а все потому что его вес оказался больше предусмотренного законом, который защищает благополучие животных.

Как пишет LadBible со ссылкой на представителей местной власти, ранее благотворительные организации по защите прав животных выразили обеспокоенность по поводу здоровья и условий их содержания. В частности, ослов, которые день ото дня перевозят на себе любопытных и не всегда внимательных туристов. В связи с этим был установлен ряд правил и требований к гостям страны, одно из которых запрещает садиться на животных, если ваш вес превышает 100 кг.

В числе первых, кто стал бороться за права греческих ослов, был барабанщик некогда безбашенной рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Музыкант призвал правительство страны запретить использование животных в качестве "такси". Проблемой ситуацию назвал и министр сельского хозяйства Греции Макис Воридис.

Так законом были предусмотрены жесткие ограничения и штрафы за нарушение предусмотренных правил. В свою очередь, активисты намерены и дальше добиваться полного запрета эксплуатации животных.

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