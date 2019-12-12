RU  UA

Лайм

Слишком тяжелый турист пошел против правил и оседлал греческого ослика - эту поездку он запомнит навсегда

Все просто: местный закон запрещает прогулки на ослах, если вес туриста превышает 100 кг

четверг, 12 декабря 2019, 18:25
читати статтю українською

Мужчина посетил Грецию и решил прокатиться по окрестностям на ослике. В солнечной стране это довольно популярный аттракцион. Все бы ничего, вот только теперь ему грозит штраф в размере 25 тыс. фунтов стерлингов ($32,8 тыс.), а все потому что его вес оказался больше предусмотренного законом, который защищает благополучие животных.

Как пишет LadBible со ссылкой на представителей местной власти, ранее благотворительные организации по защите прав животных выразили обеспокоенность по поводу здоровья и условий их содержания. В частности, ослов, которые день ото дня перевозят на себе любопытных и не всегда внимательных туристов. В связи с этим был установлен ряд правил и требований к гостям страны, одно из которых запрещает садиться на животных, если ваш вес превышает 100 кг.

В числе первых, кто стал бороться за права греческих ослов, был барабанщик некогда безбашенной рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Музыкант призвал правительство страны запретить использование животных в качестве "такси". Проблемой ситуацию назвал и министр сельского хозяйства Греции Макис Воридис.

Так законом были предусмотрены жесткие ограничения и штрафы за нарушение предусмотренных правил. В свою очередь, активисты намерены и дальше добиваться полного запрета эксплуатации животных.

  • Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь. Симба доказал, что собака может быть доброй и внимательной независимо от породы.
  • Читайте также историю мужчины, который сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сеть отелей Rixos отмечает юбилей: в одном из них мы поискали 20 причин покритиковать бренд

Какие условия отдыха ведущий бренд предлагает своим клиентам на самом деле

Зима на пляжах Египта: топ-3 направления для отпуска в январе

Где отдохнуть возле моря по самой выгодной цене

Фотограф показал жизнь бедных корейцев - эти фото заставят вас полюбить свою квартиру

Однокомнатные жилища в Южной Корее становятся все более популярными

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: