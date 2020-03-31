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Фотограф каждый год возвращается на озеро Байкал ради нескольких кадров, и это Инстаграм дня

За творчеством девушки в соцсети следят почти 800 тыс. пользователей

вторник, 31 марта 2020, 20:22
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Фотограф из Москвы Кристина Макеева уже несколько лет к ряду путешествует с камерой к самому глубокому озеру в мире. В свое время Байкал и его живописные локации настолько вдохновили девушку, что запас идей не исчерпался до сих пор.

От раза к разу Макеева возвращается из Сибири с новыми эффектными фото, которыми делится на личной странице в Инстаграм, за обновлениями которой следят без малого 800 тыс. фолловеров. И он вполне тянет на микро-блог дня.

Фото: instagram.com/hobopeeba

"Байкал - очень духовное место, где каждый может найти вдохновение или утешение для души. Вдохновение для моей работы там нашла и я, - рассказала фотограф в своем блоге на BoredPanda. - Путешествия и красивые локации - это то, что действительно может подтолкнуть вас к созданию шедевров. А природа - лучший скульптор. Посмотрите на чистый лед, камни, брызги, снег и великолепное небо".

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

Фото: instagram.com/hobopeeba

  • Мир сходит с ума из-за коронавируса, и это новый тренд тату. В Инстаграм становятся популярными тату на тему эпидемии, и вот пока лучшие из них.
  • А если вы устали от новостей о коронавирусе, посмотрите на болонку Коко. Она обожает ходить и позировать на двух лапках.

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Раздел: ЛаймПутешествия
Теги: фото

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