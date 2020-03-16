Болонка Коко обожает ходить на двух лапках, и если вы устали от новостей о коронавирусе, вам сюда

Устали от новостей о коронавирусе? Предлагаем вам взглянуть на фотографии милой мальтийской болонки по имени Коко. Чтоб вы понимали, за жизнью Коко и ее сводной сестры Чичи в Инстаграм следят без малого 250 тыс. пользователей. И секрет не только в том, что они - безумные милашки.

Фото: instagram.com/cocothemaltesedog

Ко всему прочему Коко обладает талантом ходить и позировать на двух задних лапках, что под силу далеко не всем рядовым питомцам. Однажды хозяева похвастались умением Коко, и с того времени уже не смогли остановиться.

Как рассказали они фолловерам, до этой парочки их семья 13 лет содержала другую мальтийскую болонку. Похоронив любимца, пара долго пыталась смириться с новым образом жизни, но в итоге решила взять щенка. Так у них появилась Коко.

Фото: instagram.com/cocothemaltesedog

Фото: instagram.com/cocothemaltesedog

Фото: instagram.com/cocothemaltesedog

Еще через семь месяцев в семье стало на одного питомца больше - хозяева Коко наткнулись в сети на щенка Чичи и, конечно же, не устояли. Теперь эта парочка - звезды Инстаграма.

Фото: instagram.com/cocothemaltesedog

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А вот история о том, как старый пес усыновил брошенного котенка, и фото их семьи влюбляют с первого взгляда. Еще одно доказательство, что любви покорны все возрасты, виды и породы.

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