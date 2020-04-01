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Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве

Как оказалось, в городе Антананариву таксисты работают несколько иначе

среда, 1 апреля 2020, 19:50
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Возмущены работой таксистов в Украине? Тогда мы идем к вам. Ведущий тревел-проекта "У кого більше?" на Новом канале Максим Узол к 1 апреля поделился историей, которая заставит вас пересмотреть свое отношение к сервису. Ведь в столице Мадагаскара, городе Антананариву, таксисты толкают машины с клиентами руками.

Фото: пресс-служба Нового канала

"Однажды во время съемок проекта мне срочно надо было поехать с режиссером поснимать город, пока солнце не село. Такси в Антананариву можно поймать прямо на улице - их там очень много. Машины выглядят мило - старенькие маленькие французские автомобили, как игрушечные. Но, по сути, это металлолом на колесах, им лет по 50, и они разваливаются на ходу, - вспомнил он. - Так вот, садимся мы в это такси, и начинается самое интересное. Водитель просто толкает машину!"

К счастью, таксист толкал автомобиль лишь до ближайшей заправки. Как оказалось, в Антананариву это нормальная практика. Так местные водители экономят на бензине.

"Чтобы не тратить зря деньги, которых и так почти нет, водители заправляются, только если у них появляется клиент, - объяснил Узол. - А когда я достал телефон, чтобы снять наше симпатичное, но дырявое такси, выяснилось, что пользоваться телефонами на заправках в Мадагаскаре запрещено по соображениям безопасности. Значит, ездить на машинах, которые разваливаются, можно, а щелкать на телефон - нет".

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Раздел: ЛаймПутешествия
Теги: путешествия

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