РУС. | УКР.

среда, 6 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Мнение

Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа

Андрей Бузаров о причинах визита заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла в Украину

Андрей Бузаров, политический аналитик, специально для "Апострофа" среда, 6 марта 2019, 16:06

В Украину прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. У него запланированы встречи с руководством страны и политическими лидерами, а также с представителями украинского гражданского общества. Однако политический аналитик Андрей Бузаров высказал "Апострофу" мнение, что не стоит искать в этом визите признаков благоволения США к какому-то конкретному кандидату.

Я думаю, что не стоит искать подводных камней. Накануне предстоящих президентских выборов в интересах американского чиновника провести встречи со всеми основными кандидатами: Порошенко, Тимошенко, Зеленским, Гриценко, Бойко. Когда приезжал Курт Волкер, он не встречался с одним каким-то кандидатом, он встречался и с Тимошенко, и с Бойко, и с Левочкиным, и с президентом Порошенко. Это нормальная позиция.

На сегодняшний день американцы очень аккуратно относятся к политической ситуации в Украине. Они прекрасно понимают, что сейчас - разгар президентской кампании, есть огромное количество компромата, и это только начало - будет еще второй тур и парламентские выборы. Американцы будут делать все, чтобы не поддерживать кого-то открыто (или неоткрыто) и будут вести диалог со всеми.

Кроме того, президентские выборы не станут концом политических разногласий в обществе, а напротив, могут усугубить их, как случилось после парламентских выборов в Республике Молдова. Опытные американские политтехнологи лучше, чем их украинские коллеги, понимают реальность. Кто бы не выиграл президентские выборы, не сможет положить конец политическому кризису.

Читайте: Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

В украинский парламент при любом раскладе попадут разные политические силы. И чтобы сформировать большинство, которое должно выполнять законодательную функцию, нужно будет искать диалог со всеми. Кто бы не выиграл президентский пост, ему сложно будет сформировать большинство, которое должно соблюдать прозападный курс. Там не получится давить на кого-то. Нельзя будет сказать: сейчас приедут американцы и по попе надают.

Мы сейчас будем видеть ту ситуацию, которая происходила в странах Балтии, когда общество будет нестабильно. Выборы в Молдове показали четкий раскол общества. Нечто подобное будет происходить в Украине, потому что у нас есть действующий военный конфликт: каждую неделю гибнут люди, разрушается инфраструктура. Визит Девида Гейла указывает на поддержку США Украины как государства, но не указывает на поддержку американцами какого-то одного кандидата.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новые скандалы и борьба технологий: чего ждать за 25 дней до выборов

Выборы президента обрастают новыми скандалами. Как может поменяться рейтинг Порошенко, Тимошенко, Зеленского за месяц до выборов - узнавал Апостроф

В голове Путина точно происходит что-то ненормальное - экс-представитель НАТО в России

В голове Путина - какой-то параллельный мир, он отравлен абсолютной властью, сложно прогнозировать его поступки и невозможно предугадать, в какую страну мира он снова отправиться спасать русский мир, рассказал в интервью Апострофу Гарри Табах

Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение

Наказание за незаконное обогащение Конституционный суд решил отменить. Теперь дела против коррупционеров будут хоронить по закону.

Новости

6 марта

17:42
Не сопоставили цифры: в сети указали на абсурдность скандала вокруг Порошенко
17:35
Президент Бразилии попал в сексуальный скандал: в сети требуют импичмент
17:23
Украина создаст новейшие ракетные комплексы для ВСУ
17:11
Челси - Динамо: эксперт назвал сильные стороны "пенсионеров"
17:11
Коррупция в Минобороны: в ГПУ сообщили о важном решении
17:04
Винниковская табачная фабрика попала в топ-30 налогоплательщиков Украины
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: