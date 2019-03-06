Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа

В Украину прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. У него запланированы встречи с руководством страны и политическими лидерами, а также с представителями украинского гражданского общества. Однако политический аналитик Андрей Бузаров высказал "Апострофу" мнение, что не стоит искать в этом визите признаков благоволения США к какому-то конкретному кандидату.

Я думаю, что не стоит искать подводных камней. Накануне предстоящих президентских выборов в интересах американского чиновника провести встречи со всеми основными кандидатами: Порошенко, Тимошенко, Зеленским, Гриценко, Бойко. Когда приезжал Курт Волкер, он не встречался с одним каким-то кандидатом, он встречался и с Тимошенко, и с Бойко, и с Левочкиным, и с президентом Порошенко. Это нормальная позиция.

На сегодняшний день американцы очень аккуратно относятся к политической ситуации в Украине. Они прекрасно понимают, что сейчас - разгар президентской кампании, есть огромное количество компромата, и это только начало - будет еще второй тур и парламентские выборы. Американцы будут делать все, чтобы не поддерживать кого-то открыто (или неоткрыто) и будут вести диалог со всеми.

Кроме того, президентские выборы не станут концом политических разногласий в обществе, а напротив, могут усугубить их, как случилось после парламентских выборов в Республике Молдова. Опытные американские политтехнологи лучше, чем их украинские коллеги, понимают реальность. Кто бы не выиграл президентские выборы, не сможет положить конец политическому кризису.

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В украинский парламент при любом раскладе попадут разные политические силы. И чтобы сформировать большинство, которое должно выполнять законодательную функцию, нужно будет искать диалог со всеми. Кто бы не выиграл президентский пост, ему сложно будет сформировать большинство, которое должно соблюдать прозападный курс. Там не получится давить на кого-то. Нельзя будет сказать: сейчас приедут американцы и по попе надают.

Мы сейчас будем видеть ту ситуацию, которая происходила в странах Балтии, когда общество будет нестабильно. Выборы в Молдове показали четкий раскол общества. Нечто подобное будет происходить в Украине, потому что у нас есть действующий военный конфликт: каждую неделю гибнут люди, разрушается инфраструктура. Визит Девида Гейла указывает на поддержку США Украины как государства, но не указывает на поддержку американцами какого-то одного кандидата.