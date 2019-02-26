Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко может провести досрочные президентские выборы, чтобы не позволить русским агентам на них влиять. У Лукашенко имеется несколько оснований для этого. Вместе с тем, полная оккупация Беларуси не принесет ничего хорошего Владимиру Путину, потому что в России нет достаточного количества кадров, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной и внутренней политики "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

Досрочные выборы в Беларуси - такой вариант в Минске рассматривают. Но суть не в том, что Лукашенко опасается того, что Москва можетзабрать власть в свои руки. Приведу простой пример 2010 года. Перед президентскими выборами было значительное улучшение отношений между Беларусью и странами Европейского союза. Речь шла об окончательной отмене санкций, которые были наложены ранее, о масштабных инвестициях - при этом Российская Федерация, в частности Путин и Медведев заявляли, что старт таможенного союза будет, скорее всего, без Беларуси, поскольку Минск категорически отказывался подписывать договор в том виде, в котором он был.

Однако после выборов, которые были готовы признать государства Евросоюза, произошла попытка штурма правительства и достаточно резкий разгон. Причем был очень интересный ход событий, потому что неизвестно кто там оставил части инвентаря. Далее видим следующее - Беларусь попадает под санкции, а Лукашенко взял ответственность за разгон только спустя несколько суток. Дело в том, что Беларусь - это все же диктатура или автократия, и не может диктатор сказать, что кто-то вне его ведома что-то делал, иначе он демонстрирует, что является слабым.

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И возвращаемся к настоящему. Что может произойти в Беларуси? Любая политическая "накачка" или дестабилизация может привести к тому, что либо у Лукашенко сдадут нервы, либо будет принято какое-то другое решение с другими центрами силы. В результате произойдет эскалация конфликта с оппозицией - а это новые санкции и международная изоляция. В таком случае есть только один получатель выгоды - Российская Федерация. Ведь после 2010 года Россия смогла выкрутить руки Беларуси, а Лукашенко был вынужден подписать договор о создании таможенного союза.

На 2020 год в Беларуси приходятся две электоральные кампании - это и президентские, и парламентские выборы, которые длятся почти так же как в Украине, то есть в течение полугода. В соответствии с этим, если Лукашенко хочет демонстрировать демократизацию процессов, он должен достаточно лояльно и мягко относиться к оппозиционным силам. Не в короткий срок, а длительный. А учитывая то, что сначала состоятся президентские выборы, для Лукашенко крайне важно развести эти две кампании во времени.

Кроме того, есть фактор Российской Федерации. В частности, в Беларусь прибыл новый посол, активизировалась работа российских фондов. Очевидно, что россияне попытаются создать что-то вроде пророссийской сети своих организаций, потому что очень долгое время им это не удавалось. А в отличие от Украины 2016 года, в Беларуси нет структурированных пророссийских сил. И очевидно, что новый российский посол должен решить эту задачу.

Еще важный момент. Даже после последних переговоров Путина и Лукашенко для меня тревожным был тот факт, что Путин сделал акцент на гуманитарной сфере сотрудничества. И в соответствии с этим, развертывание любой сети организаций, поиск людей и прочее - это требует времени. И если в Беларуси президентская кампания проходит тогда, когда Россия еще не готова мобилизовать свои ресурсы - это выгодно Лукашенко.

Если говорить о российских ресурсах, то здесь речь идет даже не о деньгах, а о квалифицированных кадрах. И вот что важно. В 2019 году пройдут выборы в Украине и Молдове - а это две электоральные кампании, на которые Россия тратит достаточно много человеческих ресурсов. Но не может один человек квалифицированно одновременно заниматься и Украиной, и Молдовой, и Беларусью. А в России адекватных кадров тоже немного не хватает. Тем более, для Путина более приоритетными являются парламентские выборы в Украине и президентские - в Молдове. И потому это самое подходящее время для Лукашенко - не дать России времени на реакцию и возможность влиять на выборы в полную силу.

Исходя из этого, очень вероятно, что Лукашенко перенесет президентские выборы на 2019 год.

Лукашенко и Путин

После встречи, на которой они говорили о "мире, дружбе, жвачке", не было никакой конкретики. Фактически Путин и Лукашенко ни о чем не договорились. И это уже не первая встреча.

Лукашенко понимает, что рано или поздно Москва начнет дожимать. И лучше, чтобы Москва попыталась усилить свое давление в тот момент, когда он будет иметь запас в управлении 4-5 лет, чем когда у него перед носом будут выборы.

Возможен ли конфликт

Вопрос в том, что России будет очень трудно действовать иначе, чем политическим путем. Во-первых - это настроения населения, во-вторых - чистка ключевых правоохранительных структур. В Украине этому мало уделяли внимания, а в Беларуси за последние два года изменилась большая часть руководства всех спецслужб и милиции.

Единственный сценарий - только полная оккупация. Но если Россия решится на полномасштабную войну, то возникнет вопрос оккупационных администраций, так как настроения населения Беларуси против этого. Так, население Беларуси выступает за союз с Россией, но под этим понятием они понимают более глубокое сотрудничество по отдельным экономическим программам. То есть это внешнеторговая деятельность - этим, между прочим, занимаются Украина и Россия. А если говорить хотя бы об общей валюте или общем экономическом суде, то сторонниками этого являются не более 12-13 процентов белорусов. При этом, это цифры не белорусских опросов, а данные, которыми оперирует так называемый белорусский экспертный форум, который работает в РФ и создан именно для того, чтобы отрабатывать определенные алгоритмы сближения Беларуси и России. И если там фиксируют, что население Беларуси далеко от политической интеграции, то реальная картина будет такой же.

Даже если Россия оккупирует территорию Беларуси. А что дальше? Чем Россия будет управлять, какими силами оперировать, кто будет сидеть в администрациях? То есть возникает вопрос, кто будет удерживать ситуацию под контролем. Здесь очень много вопросов.

Китай превыше всего

Лукашенко в определенной степени пытается стабилизировать и улучшить отношения с Западной Европой. Но уже очень давно он повернул свой вектор в сторону Китая. Лукашенко считает Поднебесную ключевым партнером.