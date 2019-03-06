Новые скандалы и борьба технологий: чего ждать за 25 дней до выборов

До выборов президента осталось 25 дней, а предвыборная гонка, которую эксперты уже окрестили одной из самых грязных в истории Украины, продолжает обрастать громкими скандалами и разоблачениями. Что еще нового может принести президентская кампания, какие технологии задействуют претенденты, а также ждать ли изменений в рейтингах топ-кандидатов к 31 марта - узнавал "Апостроф".

Рейтинги кандидатов

В понедельник, 4 марта, социологическая группа "Рейтинг" представила новые данные по кандидатам в президенты. Так, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Петр Порошенко. В победу Юлии Тимошенко верят 19%, а Владимира Зеленского - 17%.

По словам экспертов, если до выдвижения Зеленского Тимошенко и Порошенко пытались дисквалифицировать друг друга, то теперь их штабы вынуждены, кроме этого, бороться со "слугой народа".

"Преимущество Зеленского в том, что он не был при власти. Поэтому обвинить его в коррупции в государственных масштабах не получится. Но у него также есть свои скелеты в шкафу - это и бизнес в России, о котором рассказали журналисты, и наличие офшоров", - рассказал "Апострофу" президент аналитического центра "Политика", народный депутат Игорь Попов.

Однако, до 31 марта рейтинги каждого из кандидатов могут кардинально измениться. Ведь еще не весь компромат задействован, отмечают эксперты.

Чего ждать за месяц до выборов

По словам политологов, на данный момент компромат является эффективной технологией. Например, скандал в "Укроборонпромме", который продолжает набирать обороты. Так, 4 марта Порошенко уволил главного фигуранта журналистского расследования о коррупции в оборонной отрасли страны Олега Гладковского.

"Это достаточно серьезные обвинения. И хоть в самом расследовании пока не говорилось о непосредственно Порошенко, однако это его окружение, люди, которые с ним связаны", - отметил в комментарии "Апострофу" политический эксперт Игорь Петренко.

Впрочем, переизбыток разоблачающей информации может выработать иммунитет у электората, отмечают специалисты.

"Я надеюсь, что общество еще реагирует на такие скандалы (скандал в "Укроборонпромме", - "Апостроф"). Если оно перестанет это делать, значит, оно умерло", - заявил "Апострофу" политтехнолог Сергей Гайдай.

"Технология обмена информационными фекалиями", как ее назвал нардеп Попов, очень зависима от медиаподдержки. Чем больше компромата будут раскручивать в СМИ, тем больше возможностей у кандидатов "сбивать" своих конкурентов. Но и здесь нужно знать меру и не посвящать своим соперникам все эфирное время. Как это происходит на телеканале "Прямой", который является лояльным к действующему президенту, где не устают критиковать Тимошенко за газовые контракты 2009 года и параллельно запугивать олигархом Игорем Коломойским в лице Зеленского. Что никоим образом не влияет на их рейтинги.

В любом случае, компроматы на кандидатов работают на всеукраинском масштабе, но не менее важно, по словам экспертов, иметь контроль в регионах, на местах.

Так, ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко подала в суд на фальсификации со стороны Порошенко за "использование своей должности в осуществлении незаконной агитации", а также обвинила его в организации так называемой "сетки".

"Сетка" - это известная американская технология "от дверей к дверям", восстановление прямого контакта с избирателем. Да, эта методика не новая для нас, но всеукраинскую "сетку" у нас еще никто не строил", - рассказывает нардеп Попов.

В украинских реалиях "сетка" работает таким образом: создается или покупается база данных избирателей, ее актуализируют. Затем происходит обзвон и налаживание диалога с избирателем, в частности, человека могут расспросить, кого из кандидатов он поддерживает, предложить поработать агитатором и т.д. Также не исключено, что к данным избирателям придут домой, дабы установить прямой контакт.

Агитатором может стать любой, ведь такая работа оплачивается, даже если человек будет просто раздавать газеты. Кроме того, у каждого из них есть материалы и месседжи, с помощью которых они должны убедить избирателя проголосовать за конкретного кандидата.

"Избирателя вовлекают в этот процесс. У него могут поинтересоваться, нравится ли ему программа кандидата, что бы он в ней изменил. То есть избиратель ждет, когда ему или позвонят из колл-центра, или к нему придет агитатор со свежей информацией. Это лучший способ работы в полях", - акцентирует Попов. По его подсчетам, через "сетку" будут пытаться "включить" до трех миллионов избирателей.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что его министерство будет внимательно следить за ходом предвыборной кампании, чтобы не допустить нарушений.

"Мы разработали инструментарий, как реагировать на нарушения и обеспечить прозрачность на выборах. Прежде всего, эти функции возложены на Национальную полицию Украины. Когда мы будем выявлять какие-то нарушения в избирательном процессе, то будем озвучивать их публично. Чтобы украинский народ был в курсе всех событий, и ни у одного кандидата не было соблазна занять высший пост в государстве через подкуп и нарушения", - отметил Аваков.

Мало креатива

Все, что касается подкупа избирателей, украинским политикам дается легко. А вот креативная часть выборов у нас не заходит, отмечают эксперты. Например, практически никто не решился "выжать" из соцсетей максимум в своих интересах.

"Фейсбук-штабы кандидаты пытаются использовать. Но это все свелось к публикациям фейковых новостей или же высмеивающих картинок о конкурентах", - говорит Игорь Попов.

Ни одному из штабов, по его мнению, не удалось максимально раскрутить своего кандидата в соцсетях. К примеру, если человек интересуется экономикой, "Фейсбук" ему не предложит ознакомиться с экономическими предложениями того или иного кандидата. Потому что штабы не смогли освоить такие возможности.

Юлия Владимировна свою кампанию пыталась начать с диалога, организовав публичные дискуссии вокруг ее "Нового курса". Но украинского избирателя это особо не удивило, поэтому в штабе вернулись к привычным для политика обещаниям бороться "зи злочинною владою" и уменьшить цену на газ.

Продолжает креативить и штаб Зеленского, пытаясь вести кампанию в соцсетях. Но все же популярности комику придает больше его узнаваемость, отсутствие политического опыта и решительность отправить политиков "в ж*пу", отмечают эксперты.

А вот политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что ничего нового на этих выборах мы не увидели и уже не увидим. "Нет понятия "новые технологии". Есть технологии проведения выборов - диалог с избирателем, критика оппонента и различные формы донесения информации через медиа. А чего-то нового никто не изобрел, сколько существуют выборы", - отметил Гайдай.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что президентская кампания 2019 года является одной из самых грязных - например, об этом свидетельствует и наличие большого количества технических кандидатов, о чем "Апостроф" подробно рассказывал в своем предыдущем материале. Поэтому в марте нас может ожидать много потрясений и сюрпризов в виде опубликованных компроматов, расследований и т.д. Ну а кто победит - покажут выборы.