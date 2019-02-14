Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

В Службе безопасности Украины заявили, что Россия готовит массовые кибератаки во время президентских выборов в Украине. О том, какими еще способами Кремль попытается вмешаться в украинские выборы, откажется ли Владимир Путин от военного сценария в Украине и какие угрозы РФ несет для всего мира, "Апостроф" поговорил с ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом ВАСИЛИЕМ БОГДАНОМ.

- На днях в СБУ заявили, что Россия готовит массовые кибератаки во время президентских выборов в Украине. Какая самая большая угроза будет поступать от России на выборах?

- Во-первых, угрозой является сам путинский режим. Это агрессивный режим, проводящий политику реколонизации земель, некогда принадлежавших романовской империи, затем Советскому Союзу, а современная Россия единолично и незаконно признала себя правопреемником Советского Союза.

Во-вторых, в ситуации, когда Путину уже стало понятно, что наскоком Украину не взять, он решил воспользоваться ситуацией, связанной с президентскими и парламентскими выборами, чтобы попытаться подорвать страну изнутри и провести на ключевые политические должности тех людей, которые бы кардинально изменили вектор внешнеполитической деятельности Украины в сторону России, что способствовало бы дальнейшей экспансии путинской России на Запад.

В нынешней ситуации Путин пытается использовать все средства. Как известно, российским спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности в Украине - их целью является создание зон и центров социальной напряженности, вброс разнообразных дезинформационных и компрометирующих материалов на определенных политиков и политические силы. Безусловно, что в связи с этим россияне будут достаточно активно использовать киберпространство.

Поэтому выводы и заявления украинских спецслужб основываются на объективной и достоверной информации. И ожидание такого подхода путинского режима к ситуации в Украине накануне и в процессе выборов должно было побудить все ветви власти для мобилизации соответствующих ресурсов. Прежде всего, надо усовершенствовать законодательство Украины в этом отношении, особенно в вопросах дальнейшей криминализации. Демократия - да, свобода слова - да, но есть определенные особенности украинского молодой демократии, которые позволяют нашему врагу этим пользоваться и активно проводить свою подрывную пропагандистскую деятельность. Взять того же Виктора Медведчука, который на приобретенных с помощью своих посредников каналах проводит антиукраинскую политику. Фактически он является рупором Кремля, резидентом Путина в Украине, но только сейчас начали принимать какие-то меры. Должна быть правовая оценка его действиям, а если не хватает права - его надо создать.

Фото: УНИАН

Надо признать, что и российские войска, которые стоят у наших границ, угрожающе влияют на отдельных политиков. Это результат недостаточно эффективной работы всех ветвей власти и гражданского общества в целом. Потому что оглядки - а вдруг что - это не та стратегия, которая должна применяться в условиях вооруженной агрессии соседнего государства.

Мы сможем эффективно бороться с агрессором при совместных усилиях ветвей власти. Акцентирую внимание на деятельности правоохранительных органов и спецслужб, потому что у меня есть информация о том, что некоторые правоохранители и представители спецслужб начинают уже задумываться - стоит ли сейчас эффективно работать, потому что может прийти другая власть, и какие тогда будут перспективы. Не только олигархи раскладывают яйца в разные корзины - отдельные правоохранители и представители спецслужб начинают действовать таким же образом. Поэтому в этой ситуации большая роль отводится руководителям этих спецслужб и правоохранительных органов - если к власти придут коллаборантские силы, будут последствия на многие десятилетия. Тогда мы можем забыть о том, что строим независимое государство.

- Может ли Путин в таком случае окончательно отказаться от военного сценария в Украине?

- На данном этапе Путин вряд ли решится на полномасштабную агрессию в отношении Украины - даже при условии полного поражения пророссийских сил на выборах. Но ввиду того, что творится у нас на границах, учитывая, как к этой ситуации подтягиваются Беларусь, Приднестровье, и видя накачку оружием и военной техникой Крыма - это долгосрочная угроза. Поэтому Украина должна быть готова ко всему. В частности, нам нужно заниматься производством собственных ракет, особенно в условиях, когда прекращено действие договора РСМД. Да, у нас есть государственная программа "Ракетный щит" (комплекс восстановительных действий в отношении ракетного потенциала Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России, - "Апостроф") и мы ни у кого не должны спрашивать разрешения на производство ракет.

Сейчас мы наблюдаем эскалацию серьезной напряженности и, как следствие, эскалацию гонки вооружений, и, что очень опасно - гонки ядерных вооружений. В этой ситуации мир должен осознать, перед какой угрозой он стоит. И необходимо принять все меры для разрядки международной напряженности, потому что ядерная катастрофа может привести к концу жизни на Земле. В свое время Горбачев и Рейган пошли на этот шаг.

Сейчас для этого недостаточно ООН - необходим созыв очень солидной и авторитетной международной конференции стран, заинтересованных в этом, на которой были бы приняты юридически обязывающие меры по разрядке международной обстановки, ядерному разоружению и, главное, освобождению незаконно-оккупированных территории. Это касается и Украины, и Грузии, и Молдовы, и других стран, где это происходит.

Кстати в своей книге "Искусство управления государством" Маргарет Тэтчер написала - недопустимо, чтобы либеральная доктрина имела верховенство над военной эффективностью. Я веду к тому, что пока мы живем в мире, в котором ключевые кардинальные вопросы решаются с помощью силы. К сожалению, это так.

- Вот вы говорите о международной конференции, но на Россию не действуют никакие механизмы кроме силы. Каким же образом заставить Путина выполнять те или иные обязательства?

- Должна быть международная конференция, которая примет международный юридически обязывающий документ. Безусловно, дипломатия не может принудить Путина к уступкам, но если мы говорим о том, что надо сейчас принять меры по разрядке международной напряженности, то необходимо садиться и договариваться, поскольку ядерная война - это конец для всех. Но что мы видим - шантаж, развертывание групп военно-промышленного комплекса, потому что на этом люди зарабатывают, а Россия еще и пытается вернуть те земли, которые когда-то принадлежали Российской Империи.

Фото: EPA

- Еще вопрос по выборам в Украине: российским наблюдателям запрещено присутствовать на выборах. Насколько это важно? Неужели 20 человек могут сделать погоду для Кремля?

- Это очень правильное решение, которое имеет общественно-политическое, международно-правовое и дипломатическое значения. Мы приняли закон, где четко признали Россию агрессором.

Во-первых, нечего представителям страны агрессора ехать к нам и наблюдать, как у нас проходят выборы. Во-вторых, Украина не присутствовала ни на каких выборах в России. И в-третьих, несмотря на договоренности, Россия дважды провела выборы на незаконно-оккупированных территориях Донбасса.

Однако я не сомневаюсь, что на выборах будут наблюдатели, которые будут работать и на россиян - потому что спецслужбы РФ активно работают над приобретением агентуры в международных институтах. И ОБСЕ имеет очень мощное российское влияние. Даже если на выборах в Украине не будет российских наблюдателей, то будут люди, которые будут выполнять задачи спецслужб РФ.

Тем не менее, решение не пустить россиян на выборы является очень правильным. Оно повлечет ответную реакцию общества и сделает невозможным прямые провокации со стороны российского врага.