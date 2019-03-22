Луценко против США: как генпрокурор подгадил Украине

Скандал, который разгорелся вокруг генерального прокурора Украины Юрия Луценко и посла США Мари Йованович, набирает обороты. Так, в Госдепе заявили, что слова Луценко о "списке Йованович" - "откровенная фальсификация".

Отразится ли противостояние украинского генпрокурора и американского посла на отношениях двух стран и почему оно вообще возникло, - в комментарии "Апострофу" рассказал дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Этот скандал уже сказался на украино-американских отношениях. Если Госдепартамент дезавуирует заявление украинского прокурора, то это значит, что между государством Украина и государством США есть недоразумение. А здесь не просто дезавуировали, но и назвали неправдивым. Фактически, украинский чиновник обвиняется в том, что пытается бросить тень на репутацию американского государства. Это конфликтная ситуация - открытый конфликт. Насколько далеко он зайдет и какими будут последствия - другой вопрос. Учитывая, что у нас меняется президент, а это наиболее вероятно, на выборах, поэтому, возможно, данный конфликт не будет иметь продолжения. Но он может сказаться на позиции Госдепа как о сотрудничестве с украинской правоохранительной системой, так и государством вообще.

Американское государство должно сделать для себя вывод, насколько целесообразны изменения правил во время игры, если уже состоялось назначение генпрокурора. Конечно, США за ту политическую поддержку (возможность выдвижения Луценка на должность генпрокурора, - "Апостроф") несет ответственность - почему то, что было насколько положительным, вдруг стало настолько отрицательным. Я считаю, что США совершили ошибку, поддерживая эти политические игрища вокруг должности генпрокурора, изменение закона, чтобы назначить Луценко. Это явно было ошибочное решение, но это их дело.

Отменят ли программу военной помощи? Думаю, что до этого не дойдет. Потому что здесь есть национальные интересы США, которые важнее непрофессионализма, интриганства некоторых украинских чиновников.

Есть вопрос к украинскому МИДу. Почему Министерство иностранных дел другого государства, в частности США, обвиняет во лжи одного из высших должностных лиц Украины, генерального прокурора Луценко, а украинский МИД не выступает в его защиту? Ведь в данном случае, хоть Луценко не имеет полномочий говорить от имени Украины, но это заявление воспринимается как сделанное от имени Украины. Следовательно, здесь нужно или откреститься от заявления Луценко, сказать, что это его личное мнение, и мы не можем его комментировать, или надо защитить чиновника, подтвердив, что американская политика в Украине заключается в том, что они навязывают кого надо, а кого не надо преследовать в законном порядке, и все сказанное Луценко - правда.

Это свидетельство незрелости украинской дипломатии - она не знает, как реагировать. Плохая организация и политическая незрелость.

Конфликты с президентом и генпрокурором - это не причина не реагировать. Боишься - значит поддержи. Но реагировать как-то надо. Министерству иностранных дел нельзя оставаться в стороне от того, что влияет на внешнеполитические отношения с важнейшим иностранным партнером.

Должна ли быть реакция Павла Климкина? Конечно. Министерство нужно для того, чтобы управлять внешней политикой, а это (конфликт Луценко и Йованович, - "Апостроф") стало эпизодом внешней политики Украины. Значит, МИД должен быть причастным. Если не причастный - он не справляется со своей функцией. Что в принципе уже не впервые.

Является ли эта ситуация частью политических игр? Думаю, что это попытка Луценко усилить позицию во внутренней конкуренции с теми, кто являются любимцами, или находятся под какой-либо защитой посольства США - НАБУ, активисты, народные депутаты, которые поддерживают Нацбюро. Думаю, что его задумка была такой. А получилось все так, потому что осуществлялась она людьми с определенными интеллектуальными возможностями, соответственно - насколько могли, настолько и реализовали.